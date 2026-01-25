Baltijas balss logotype
В феврале НАСА пошлет 4 астронавтов на облет Луны 0 94

Техно
Дата публикации: 25.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: В феврале НАСА пошлет 4 астронавтов на облет Луны

Миссия Artemis II обещает стать прорывом в исследовании космоса нового поколения.

Космическое агентство НАСА готовится к историческому событию — первому пилотируемому полету к Луне спустя более полувека после завершения программы Apollo. Миссия Artemis II обещает стать прорывом в исследовании космоса нового поколения. Ключевой элемент подготовки — ракета Space Launch System (SLS), которая будет доставлена на стартовую площадку 39B в Космическом центре Кеннеди.

Миссия продлится 10 дней, в ходе которых четыре астронавта проведут тестирование систем жизнеобеспечения корабля Orion, совершив два оборота вокруг Земли. В январе НАСА планирует провести генеральную репетицию запуска, включающую полную заправку криогенными компонентами и отработку предстартовой процедуры.

nasa-gotovit-pervuju-za-bolee-chem-50-let-missiju-s-astronavtami-na-lunu-zapusk-vozmozhen-v-fevrale-bcd76fd.jpg

Предварительная дата запуска — 6 февраля, однако окончательное решение будет принято после завершения всех подготовительных мероприятий. Специалисты агентства тщательно контролируют каждый этап подготовки.

Ещё до объявления состава экапажа экспедиции было известно, что в состав экипажа «Артемиды-2» из четырёх человек будет входить астронавт Канадского космического агентства (CSA), первый канадец, который совершит путешествие за пределы низкой околоземной орбиты в соответствии с условиями договора 2020 года между США и Канадой. В более поздних экспедициях будут участвовать международные экипажи, в том числе европейские и азиатские астронавты.

3 апреля 2023 года НАСА объявило имена экипажа: Грегори Уайсмен, Виктор Гловер, Кристина Кук (все - США) и Джереми Хансен (Канада).

Artemis_2_Crew_Portrait.jpg

Корабль «Орион» проведёт около 10 дней в космосе.

#NASA #космос #луна
Видео