Космическое агентство НАСА готовится к историческому событию — первому пилотируемому полету к Луне спустя более полувека после завершения программы Apollo. Миссия Artemis II обещает стать прорывом в исследовании космоса нового поколения. Ключевой элемент подготовки — ракета Space Launch System (SLS), которая будет доставлена на стартовую площадку 39B в Космическом центре Кеннеди.

Миссия продлится 10 дней, в ходе которых четыре астронавта проведут тестирование систем жизнеобеспечения корабля Orion, совершив два оборота вокруг Земли. В январе НАСА планирует провести генеральную репетицию запуска, включающую полную заправку криогенными компонентами и отработку предстартовой процедуры.

Предварительная дата запуска — 6 февраля, однако окончательное решение будет принято после завершения всех подготовительных мероприятий. Специалисты агентства тщательно контролируют каждый этап подготовки.

Ещё до объявления состава экапажа экспедиции было известно, что в состав экипажа «Артемиды-2» из четырёх человек будет входить астронавт Канадского космического агентства (CSA), первый канадец, который совершит путешествие за пределы низкой околоземной орбиты в соответствии с условиями договора 2020 года между США и Канадой. В более поздних экспедициях будут участвовать международные экипажи, в том числе европейские и азиатские астронавты.

3 апреля 2023 года НАСА объявило имена экипажа: Грегори Уайсмен, Виктор Гловер, Кристина Кук (все - США) и Джереми Хансен (Канада).

