Международная космическая станция в 2030 году утонет в Точке Немо 0 228

Техно
Дата публикации: 29.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мы будем скучать по этой яркой звездочке в небе.

Мы будем скучать по этой яркой звездочке в небе.

50 лет назад американцам не удалось проконтролировать спуск своего комплекса.

«Роскосмос» в 2026 году обсудит с NASA сроки сведения МКС с орбиты. Работу международной станции планируют завершить в 2028 году.

Сведение с орбиты ожидается до 2030 года. После завершения проекта работу продолжат частные платформы.

Россия готовит замену — национальную орбитальную станцию. Развертывание начнут в декабре 2027 года. Первым запустят научно-энергетический модуль. Пуск запланирован с космодрома Восточный.

Процесс списания МКС — это спланированная многоэтапная операция. Для финального манёвра будет задействован модифицированный грузовой корабль, который придаст станции необходимый импульс для входа в атмосферу над заданным районом.

Дальше в дело вступят законы физики. Что происходит с огромным объектом, входящим в атмосферу на скорости нескольких километров в секунду?

-Начальная фрагментация. Первыми от станции отделятся наименее прочные и наиболее крупные элементы — солнечные панели и радиаторы.

-Разрушение основной конструкции. По мере погружения в более плотные слои атмосферы начнётся разрушение модулей и несущей фермы. Нагрузки и температура будут нарастать лавинообразно.

-Испарение и выживание. Внешняя обшивка модулей расплавится, а большая часть внутреннего оборудования попросту испарится от колоссального нагрева. Однако самые плотные и жаропрочные компоненты, например, части титановых ферм или стыковочных узлов, переживут огненный спуск.

-Именно эти уцелевшие фрагменты и должны упасть в пределах безлюдной акватории Точки Немо. Расчёты баллистиков должны быть идеально выверены и безошибочны.

Чтобы безопасно избавиться от отработавшего космического аппарата, нужно найти место, где его обломки гарантированно никого не заденут. И такое место на Земле есть. Это океанский полюс недоступности, или Точка Немо, расположенная в южной части Тихого океана.

6713b265cb.png

Её уникальность — в максимальной удалённости от любой суши. Ближайшие острова — Дюси, Моту-Нуи и Мейхер — находятся на расстоянии почти 2700 километров. Это делает Точку Немо идеальной целью для затопления крупных орбитальных объектов. Вероятность того, что несгоревшие в атмосфере фрагменты могут причинить вред людям или инфраструктуре, здесь стремится к нулю.

Именно поэтому этот район получил неофициальное название «кладбище космических кораблей». За последние десятилетия здесь нашли свой последний приют сотни аппаратов, включая советско-российскую станцию «Мир». Теперь это место готовится принять своего самого крупного постояльца.

План по затоплению МКС опирается на предыдущий опыт, как удачный, так и не очень. Два случая стали хрестоматийными. Первый — американская станция «Скайлэб» в 1979 году. Тогда инженерам не удалось полностью проконтролировать падение. Вместо того чтобы упасть в Индийский океан, её обгоревшие обломки рассыпались над западной частью Австралии. Обошлось без жертв, но местный муниципалитет символически оштрафовал NASA на 400 долларов за выброс мусора. Этот инцидент наглядно показал, какими могут быть последствия даже небольшой ошибки в расчётах.

Второй случай — отечественная станция «Мир». В 2001 году её спуск стал образцовой операцией. 130-тонную конструкцию аккуратно направили точно в район Точки Немо. Это доказало, что технология контролируемого свода с орбиты работает.

МКС превосходит «Мир» по массе более чем в три раза, так что ставки очень высоки. Это не просто техническая процедура, а финал целой эпохи в космонавтике, который требует безупречной точности и холодного расчёта.

Читайте нас также:
#NASA #космос #безопасность #технологии #Роскосмос
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео