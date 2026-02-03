Baltijas balss logotype
iPhone сравнили с профессиональной камерой

Техно
Дата публикации: 03.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: iPhone сравнили с профессиональной камерой

iPhone 17 Pro может снимать лучше обычной камеры благодаря обработке.

Журналист издания PhoneArena Виктор Христов сравнил iPhone 17 Pro с настоящей фотокамерой. Материал доступен на сайте медиа.

Специалист рассказал, что хотел оценить, насколько хуже или лучше фотографии, полученные на флагманский iPhone и профессиональную камеру. Автор использовал в тесте беззеркальный фотоаппарат Canon EOS R6 Mark II. Христов пришел к выводу, что в некоторых условиях смартфон снимает лучше, так как дополнительно обрабатывает изображения.

Автору удалось узнать, что при контровом свете в автоматическом режиме профессиональный фотоаппарат выдает более темные кадры с практически черными тенями. При этом на камеру iPhone 17 Pro получаются обработанные фотографии с HDR. Практически всегда фотоаппарат делал более холодные снимки, тогда как фото с iPhone имели более теплые тона. Также полнокадровая камера способна продемонстрировать более выраженный эффект боке, а у камеры смартфона могут быть проблемы с размытием фона.

Портретные снимки, полученные с помощью камеры устройства Apple, показались Виктору Христову более качественными. Хотя журналист признал, что фотографии с фотоаппарата Canon выходят более натуральными и «близкими к реальности».

Автор PhoneArena пришел к выводу, что процесс съемки на камеру iPhone упрощается благодаря автоматической обработке, однако с профессиональной камерой можно получить более высокий результат.

