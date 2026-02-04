Германия рассматривает инвестиции в 35 млрд евро в рамках плана военно-космических расходов для противодействия российским и китайским угрозам на орбите. Об этом Reuters сообщил руководитель Немецкого космического командования Михаэль Траут.

По его словам, Германия в течение следующих нескольких лет создаст зашифрованную группу из более 100 военных спутников под названием SATCOM Stage 4. Траут сказал, что сеть будет отражать модель Пентагона по развертыванию спутников на низкой околоземной орбите для связи и отслеживания ракет.

Чиновник рассказал, что Германия направит финансирование на спутники разведки, сенсоры и системы, предназначенные для вывода из строя космических аппаратов противника, в частности лазеры и оборудование, способное нацеливаться на наземную инфраструктуру.

По его словам, страна будет предоставлять приоритет малым и крупным немецким и европейским поставщикам.

Он подчеркнул, что Германия не намерена размещать на орбите оружие, которое может создавать космический мусор. По его словам, существует несколько способов воздействия на вражеские спутники, в частности глушение сигналов, лазеры и действия против наземных станций управления.

На прошлой неделе Reuters сообщало, что концерн Rheinmetall ведет переговоры с немецким производителем спутников OHB по совместной заявке на неназванный немецкий военный космический проект. Кроме этого, еще три ведущие европейские компании – Airbus, Thales и Leonardo – стремятся создать европейскую альтернативу спутниковой связи Starlink Илона Маска.