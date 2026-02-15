Как заявил глава ИИ подразделения Microsoft Мустафа Сулейман, в течении следующих 12-18 месяцев большинство "белых воротничков" - юристы, бухгалтеры и менеджеры будут заменены автоматизированными нейросетями, способными выполнять их работу.

"Я думаю, что мы достигнем человеческого уровня производительности в большинстве, если не во всех, профессиональных задачах. Таким образом, работа в офисе, когда вы сидите за компьютером, будь то юрист, бухгалтер, менеджер проектов или маркетолог, - большинство этих задач будут полностью автоматизированы искусственным интеллектом в течение следующих 12-18 месяцев", - заявил Сулейман.

По его словам, большая часть программистов уже используют нейросети для написания кода, что повлияет так же и на потерю ими рабочих мест.