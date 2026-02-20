Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Глава НАСА нашел виновных в провале Starliner 0 337

Техно
Дата публикации: 20.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Глава НАСА нашел виновных в провале Starliner
ФОТО: Global Look Press

Айзекман в провале корабля Starliner обвинил прежнее руководство НАСА.

Действующий глава НАСА Джаред Айзекман нашел виновных в провале последней миссии пилотируемого космического корабля Starliner, обвинив в случившемся прежнее руководство агентства, следует из распространенного пресс-службой НАСА заявления.

Агентство опубликовало результаты расследования инцидента с последней пилотируемой миссией корабля Starliner к Международной космической станции (МКС).

«И хотя Starliner был построен компанией Boeing, НАСА одобрило аппарат и отправило на нем в космос двух астронавтов. Технические проблемы, возникшие при стыковке с МКС, были совершенно очевидны», — сказал Айзекман, заметив, что агентство имело ограниченную степень вовлеченности в программу закупок.

В ноябре НАСА сообщило, что американский пилотируемый корабль Starliner компании Boeing в рамках следующей миссии, получившей обозначение Starliner-1, вместо экипажа доставит грузы на МКС.

5 июня 2024 года корабль Starliner с астронавтами Барри Уилмором и Сунитой Уильямс стартовал к МКС. 7 сентября он в беспилотном режиме отстыковался от станции. Вместо двух недель астронавты Уилмор и Уильямс находились на МКС более полугода. На Землю они должны были вернуться на том же Starliner, однако из-за многочисленных проблем с ним обратно их вернул корабль SpaceX Crew Dragon.

Читайте нас также:
#NASA #Boeing #космос #spacex #МКС
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Lonestar Data Holdings предлагает разместить сервера на нашем естественном спутнике. Иконка видео
Изображение к статье: В скором будущем нашими аккаунтами будут управлять неутомимые помощники. Иконка видео
Изображение к статье: Простой анализ крови способен предсказать, кто умрет в течение двух лет
Изображение к статье: Как авианосцы преодолевают штормовые волны и ветер, сохраняя самолеты на борту

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Призывают отдать накопления! Процесс пошел... Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Начальник полиции сообщил, сколько получают полицейские в Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: Депутат Сейма: «Сколько раз нам нужно добиваться новых антирекордов рождаемости, чтобы наконец начать решать демографическую ситуацию в Латвии? »
Политика
2
Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия
Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире
Изображение к статье: «В Латвии услуги должны предоставляться на государственном языке».
Политика
4
Изображение к статье: Призывают отдать накопления! Процесс пошел... Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Начальник полиции сообщил, сколько получают полицейские в Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: Депутат Сейма: «Сколько раз нам нужно добиваться новых антирекордов рождаемости, чтобы наконец начать решать демографическую ситуацию в Латвии? »
Политика
2

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео