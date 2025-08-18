Baltijas balss logotype

В мире животных
Дата публикации: 18.08.2025
Топ-5 самых ласковых пород кошек

Некоторые породы кошек особенно тянутся к человеку — они обожают сидеть на коленях, сопровождают хозяев по дому и устанавливают прочную эмоциональную связь с семьёй. Вот пять самых ласковых пород, которые заслуженно считаются идеальными компаньонами.

Рэгдолл

Название этой породы (ragdoll в переводе — «тряпичная кукла») отражает её мягкий и покладистый характер. Рэгдоллы известны тем, что расслабляются в руках человека, словно полностью доверяют ему. Они любят внимание, хорошо ладят с детьми и другими домашними животными и идеально подходят для тех, кто ищет спокойного и нежного спутника.

Сиамская кошка

Эта порода сочетает внешнюю элегантность с сильной привязанностью к людям. Сиамские кошки обожают «разговаривать» с хозяевами и часто буквально следуют за ними по пятам. Их выразительные голубые глаза и высокий интеллект делают их не только красивыми, но и очень преданными. Нередко сиамцев сравнивают с собаками — настолько они лояльны.

Бирманская кошка

У этих кошек — ласковый характер и потребность в постоянном общении. Бирманцы, как и их сиамские «родственники», очень привязаны к людям, любят играть и находиться в центре внимания. Они прекрасно чувствуют настроение хозяина и охотно откликаются на ласку.

Сфинкс

Несмотря на отсутствие шерсти, сфинксы — одни из самых «тёплых» кошек во всех смыслах. Их кожа по ощущениям напоминает замшу, а их темперамент — настоящая нежность. Сфинксы обожают обниматься, активно ищут контакта с людьми и отлично уживаются с другими питомцами.

Мейн-кун

Эти крупные пушистики заслужили прозвище «нежные гиганты». Мейн-куны доброжелательны, игривы и при этом не навязчивы. Они любят общество людей, хорошо ладят с детьми и другими животными, но спокойно переносят и моменты одиночества. Это делает их отличным выбором для семей и работающих владельцев.

Читайте нас также:
#кошки
Оставить комментарий

(1)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    19-го августа

    ма-нуу-лллл!!! ☠️ погладь кота!

    1
    2

