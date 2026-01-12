Baltijas balss logotype
Забавные факты о скунсах: воинственные вонючки

В мире животных
Дата публикации: 12.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Забавные факты о скунсах: воинственные вонючки

Скунсы имеют плохую репутацию, однако за этими очаровательными существами скрываются удивительные химические свойства и необычное поведение.

 

1. ПОЛОСКИ СКУНСА УКАЗЫВАЮТ НА МЕСТО РАСПЫЛЕНИЯ

Если вам кажется, что полосы на теле скунса указывают на источник его ядовитого распыла, вы правы. Исследование, проведенное в 2011 году, показало, что виды животных, предпочитающие борьбу с хищниками вместо бегства, часто имеют отметины, акцентирующие внимание на их защитных механизмах. Так, полосы скунса расположены так, чтобы подчеркнуть его способность распылять защитный секрет в ответ на угрозу.

2. СКУНСЫ ИСПОЛНЯЮТ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ ТАНЕЦ

Если полосы не сработают, скунс может попытаться отпугнуть хищника с помощью своего своеобразного танца. Стремясь избежать распыления своего запаха, что сделало бы их уязвимыми до «перезарядки», скунсы выполняют ряд маневров, направленных на запугивание: они топают ногами, хлопают хвостом и даже могут встать на задние лапы.

3. СКУНСЫ РАЗВИЛИ СВОЙ ВОНЮЧИЙ ЭФФЕКТ ИЗ-ЗА НОЧНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Почему скунсы эволюционировали с такой защитой, в то время как другие животные, например сурикаты, полагаются на численное превосходство? Скунсы ведут ночной и одиночный образ жизни, что делает их более уязвимыми к наземным нападениям; их способность распылять и оглушать хищников оказывается весьма эффективной в случае неожиданной атаки.

4. СПРЕЙ СКУНСА — ЭТО МОЩНОЕ ОРУДИЕ

Скунсы могут распылять свой неприятно пахнущий секрет на расстояние до трех метров из анальных желез. Этот запах сохраняется на протяжении нескольких дней (или даже недель) и вызывает сильное раздражение, а также может привести к временной слепоте у тех, кто попал под струю. Даже находясь на значительном расстоянии от места распыления, люди могут ощутить запах на расстоянии до полутора километров по ветру.

5. ОН ТАКЖЕ ОГНЕОПАСЕН

Воспламеняемость — это побочный эффект «химического оружия» скунсов, состоящего из тиолов, соединений на основе серы, которые также присутствуют в чесноке и луке.

6. ХИМИКАТЫ ПОМОГУТ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ЗАПАХА СКУНСА

Если скунс обрызгал вас (или, что более вероятно, вашу собаку), простое мыло и вода не помогут. Существует мнение, что томатный сок может помочь избавиться от запаха, но на самом деле это лишь маскирует его. Чтобы полностью устранить запах, необходимо изменить химический состав тиолов, что можно сделать с помощью смеси пищевой соды и перекиси водорода.

7. НЕКОТОРЫЕ ЛЮДИ ВООБЩЕ НЕ ЧУВСТВУЮТ ЗАПАХ СКУНСОВ

И это не связано с отсутствием обоняния. Специфическая аносмия, или нечувствительность к определенному запаху, встречается чаще, чем общая аносмия. Один человек из тысячи не способен уловить запах скунса.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

