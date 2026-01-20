На этот титул претендует несколько видов.

Считается, что наибольшую токсичность демонстрирует кубомедуза Chironex fleckeri (морская оса), обитающая в прибрежных водах Северной Австралии и Юго-Восточной Азии.

С ней конкурируют лягушки из рода листолазов, которые встречаются в тропических лесах Центральной и Южной Америки, особенно листолаз ужасный — Phyllobates terribilis (на фото), а также тихоокеанские рыбы иглобрюхи, известные под общим названием рыба фугу.

Наибольшая однократная доза яда принадлежит тайпану: эта австралийская змея может впрыснуть жертве до 110 миллиграммов яда, что достаточно для того, чтобы убить около 100 человек.