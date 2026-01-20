В Соединенных Штатах древесного дикобраза называют колючим поросенком. Однако, строго говоря, это не дикобразы, а иглошерсты, которые выделены в отдельное семейство и не имеют близкого родства с дикобразами.

Колючий поросенок обитает на деревьях и питается растительной пищей. Его тело покрыто грубой шерстью с редкими тонкими иглами. В лесу иглошерсты напоминают большие темные шары, скрытые высоко в кронах деревьев. Время от времени им приходится спускаться на землю, где медлительные иглошерсты становятся мишенью для различных хищников. Однако добраться до них не так-то просто — их жесткая щетина и иглы обеспечивают надежную защиту. Кроме того, иглошерст активно защищается, нанося удары своим толстым колючим хвостом.

Иглы этого животного имеют изогнутые шипы, которые, проникая в тело хищника, постепенно углубляются. Извлечь хрупкие иглы иглошерста также сложно — они просто обламываются. Поэтому близкое знакомство с колючим поросенком часто заканчивается трагически для собак, волков, койотов и рысей.

Американцы не слишком благосклонны к иглошерстам. Зимой они причиняют много неудобств лесникам, обдирая кору с деревьев. Летом, когда у них возникает большая потребность в соли, иглошерсты часто наведываются на стоянки охотников, рыбаков и туристов, нанося им значительный ущерб в поисках соленых продуктов. Единственными, кто ценит колючих поросят, являются индейцы атапаски, которые используют их иглы для создания украшений для традиционной одежды, берестяной посуды, а также красивых бус и браслетов.