Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему американцы не любят иглошерстов? 0 181

В мире животных
Дата публикации: 20.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему американцы не любят иглошерстов?

Из-за их любви к соли.

 

В Соединенных Штатах древесного дикобраза называют колючим поросенком. Однако, строго говоря, это не дикобразы, а иглошерсты, которые выделены в отдельное семейство и не имеют близкого родства с дикобразами.

Колючий поросенок обитает на деревьях и питается растительной пищей. Его тело покрыто грубой шерстью с редкими тонкими иглами. В лесу иглошерсты напоминают большие темные шары, скрытые высоко в кронах деревьев. Время от времени им приходится спускаться на землю, где медлительные иглошерсты становятся мишенью для различных хищников. Однако добраться до них не так-то просто — их жесткая щетина и иглы обеспечивают надежную защиту. Кроме того, иглошерст активно защищается, нанося удары своим толстым колючим хвостом.

Иглы этого животного имеют изогнутые шипы, которые, проникая в тело хищника, постепенно углубляются. Извлечь хрупкие иглы иглошерста также сложно — они просто обламываются. Поэтому близкое знакомство с колючим поросенком часто заканчивается трагически для собак, волков, койотов и рысей.

Американцы не слишком благосклонны к иглошерстам. Зимой они причиняют много неудобств лесникам, обдирая кору с деревьев. Летом, когда у них возникает большая потребность в соли, иглошерсты часто наведываются на стоянки охотников, рыбаков и туристов, нанося им значительный ущерб в поисках соленых продуктов. Единственными, кто ценит колючих поросят, являются индейцы атапаски, которые используют их иглы для создания украшений для традиционной одежды, берестяной посуды, а также красивых бус и браслетов.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Чем чаще всего болеют коты?
Изображение к статье: Бонобо — единственные приматы, которые не убивают себе подобных
Изображение к статье: Наперекор эволюционным законам: почему уменьшаются размеры лошадей, ящериц и черепах?
Изображение к статье: Какое животное обладает самым сильным ядом?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: АЧС не отступает: более 22 тысяч свиней подлежат уничтожению в Вайноде
Бизнес
Изображение к статье: 5 профессиональных навыков, которые будут актуальны к 2030
Люблю!
Изображение к статье: В Филадельфии хаски предотвратил опасную утечку газа в районе
В мире животных
Изображение к статье: Насилие в семьях и дети-свидетели: учреждения признают, что реагируют недостаточно быстро
Наша Латвия
Изображение к статье: 70 лет назад в СССР приказали создать тяжелый спутник - но что-то пошло не так Иконка видео
Техно
Изображение к статье: С помощью Томаса ситуация должна выправиться. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: АЧС не отступает: более 22 тысяч свиней подлежат уничтожению в Вайноде
Бизнес
Изображение к статье: 5 профессиональных навыков, которые будут актуальны к 2030
Люблю!
Изображение к статье: В Филадельфии хаски предотвратил опасную утечку газа в районе
В мире животных

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео