Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Ветеринар раскрыла, почему кошки оставляют «лужи» в обуви, а не мстят 0 511

В мире животных
Дата публикации: 03.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ветеринар раскрыла, почему кошки оставляют «лужи» в обуви, а не мстят

Многие люди ошибочно связывают поведение кошек с местью, полагая, что лужи на постели или в ботинках — это ответная реакция на наказание. Однако, как пояснила ветеринар Людмила Коникова, истинные причины кроются в другом.

 

«Месть — это сложное чувство, которое включает в себя обиду из-за ощущения несправедливости и понимание, что поступок может навредить другому. Однако, во-первых, кошки не способны выстраивать такую цепочку. Во-вторых, они не осознают, что нам тяжело убирать за ними. Это для них слишком сложно», — пояснила ветеринар.

По словам эксперта, настоящими причинами нечистоплотного поведения животных являются тревога и стресс, которые они испытывают в домашних условиях.

Для коррекции поведения питомца Людмила Коникова рекомендует улучшить его условия жизни.

«Необходимо создать для кошки больше укрытий, организовать вертикальные пространства для передвижения и предоставить ей больше свободы. Не стоит беспокоить её, когда она этого не хочет. Кошка сама подойдёт, когда ей потребуется общение», — считает ветеринар.

Кроме того, игры на добывание еды могут помочь снизить стресс и тревогу у животного, стимулируя его охотничьи инстинкты.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
3
0
0
0
2

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Исследование выявило, какие собаки обладают наибольшей продолжительностью жизни
Изображение к статье: Эмоции животных: как распознать их чувства
Изображение к статье: Ирландские фермеры начали закупать куртки для телят
Изображение к статье: Опасная процедура: почему удаление когтей у кошек крайне нежелательно

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В нашем доме прописался нежелательный сосед: как его выгнать? Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Белый дурдом: художественный фильм грозит превратиться в документальный Эксклюзив!
Культура &
Изображение к статье: На этой лодке Павел Кузьмичев и Отто Майер прибыли в Котка. Иконка видео
ЧП и криминал
7
Изображение к статье: В Италии открыта Олимпиада: по числу спортсменов Латвия оказалась 15-й среди 93-х стран (ФОТО)
Спорт
Изображение к статье: Трамп отказался ото сна из-за ракет
В мире
Изображение к статье: Назван природный защитник печени при алкогольном повреждении
Техно
Изображение к статье: В нашем доме прописался нежелательный сосед: как его выгнать? Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Белый дурдом: художественный фильм грозит превратиться в документальный Эксклюзив!
Культура &
Изображение к статье: На этой лодке Павел Кузьмичев и Отто Майер прибыли в Котка. Иконка видео
ЧП и криминал
7

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео