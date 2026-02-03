Многие люди ошибочно связывают поведение кошек с местью, полагая, что лужи на постели или в ботинках — это ответная реакция на наказание. Однако, как пояснила ветеринар Людмила Коникова, истинные причины кроются в другом.

«Месть — это сложное чувство, которое включает в себя обиду из-за ощущения несправедливости и понимание, что поступок может навредить другому. Однако, во-первых, кошки не способны выстраивать такую цепочку. Во-вторых, они не осознают, что нам тяжело убирать за ними. Это для них слишком сложно», — пояснила ветеринар.

По словам эксперта, настоящими причинами нечистоплотного поведения животных являются тревога и стресс, которые они испытывают в домашних условиях.

Для коррекции поведения питомца Людмила Коникова рекомендует улучшить его условия жизни.

«Необходимо создать для кошки больше укрытий, организовать вертикальные пространства для передвижения и предоставить ей больше свободы. Не стоит беспокоить её, когда она этого не хочет. Кошка сама подойдёт, когда ей потребуется общение», — считает ветеринар.

Кроме того, игры на добывание еды могут помочь снизить стресс и тревогу у животного, стимулируя его охотничьи инстинкты.