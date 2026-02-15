Его самая знаменитая роль — безымянный питомец персонажа Холли Голайтли (Одри Хепберн) в фильме «Завтрак у Тиффани», где он стал символом её дикой натуры и попытки обрести дом. Первую же «Пэтси» Оранжи заработал за главную роль в эксцентричной комедии 1951 года «Ревень», где сыграл кота, унаследовавшего бейсбольную команду, и полностью затмил человеческих актёров своей неукротимой энергией.

Однако Оранжи — скорее собирательный кинематографический образ, чем конкретная кошка. Как показало исследование критика Дэна Саллитта, для съёмок в «Ревене» дрессировщик Фрэнк Инн использовал, по разным данным, от 10 до 60 похожих животных, каждое из которых выполняло свой трюк, создавая единое составное выступление. Этим объясняется «жанровая многогранность» и 16-летняя карьера Оранжи: от бродячего кота в вестерне «Незнакомец на лошади» до энергичного питомца в комедии ужасов с Винсентом Прайсом.

В отличие от актёров-людей, кошки на экране не играют, а просто живут — и в этом заключается их особая неподдельная магия, которая заставляет нас смотреть на них с таким же восхищением, как и на величайших звёзд кино.