Почему Москва угрожает войной странам Балтии?

Начало февраля 2025 года в связи с противостоянием Запада и путинской России запомнится серией заявлений официальных лиц Москвы о рисках прямого военного столкновения российских вооруженных сил и сил НАТО, будь то в странах Балтии или Арктике. Эстонское издание postimees.ee спросило у экспертов по внутренней политике из Российской Федерации, что означают эти выражения.

Первое сообщение

6 февраля бывший директор Департамента внешнеполитического планирования МИД России, посол России в Бельгии, где, как известно, расположена штаб-квартира НАТО, Александр Токовинин заявил о подготовке к прямому военному столкновению западных стран с Россией в странах Балтии и Арктике.

«Речь идет о милитаризации европейского пространства. По сути, о подготовке к военному столкновению с Россией. При всем понимании опасности и безумия прямого столкновения ядерных держав такой подход не соответствует разумной логике», — заявил посол, комментируя риторику представителей НАТО о дальнейшей поддержке Украины.

Второе сообщение

Уже на следующий день российские государственные СМИ процитировали другого московского дипломата, посла России в Финляндии Павла Кузнецова. Он объявил о подготовке граждан этой новой страны НАТО к войне.

«В стране нагнетается атмосфера военного психоза. Население запугивают «агрессивными планами России». Его призывают готовиться к войне. Проводятся различные мероприятия по поддержанию военных навыков у населения, активизируется и широко освещается в прессе благоустройство бомбоубежищ, расширяется сеть стрелковых клубов, повышается предельный возраст для поступления на военную службу в запас и т. д.», — заявил П. Кузнецов.

Представитель МИД России не стал говорить о том, что в приграничных с Финляндией и странами Балтии регионах РФ речь идет не только о бомбоубежищах или необходимости соответствующей подготовки населения, но и о размещении новых дивизионов мобильных ракетных комплексов.

Третье сообщение

На этом фоне главный «силовик» Путина, бывший директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Николай Патрушев, который, став преемником Путина на посту главного силовика в 1999 году, по-прежнему отвечает за самые деликатные вопросы внутренней и внешней политики Кремля, также высказался о военных проблемах, связанных с нашим регионом.

«В настоящее время Североатлантический альянс серьезно обсуждает возможность организации досмотров судов в международных водах, что является грубым нарушением Конвенции ООН по морскому праву, гарантирующей беспрепятственное транзитное движение в открытом море», — заявил Патрушев, который также является председателем Российской морской коллегии.

«Состояние Военно-морского флота России позволяет нам защищать морские рубежи нашей страны, обеспечивать безопасность российских кораблей от военных угроз. Военно-морской флот уже оснащается безэкипажными катерами. Их производство существенно возросло», — добавил он.

В этом интервью и позднее на различных встречах Патрушев последовательно называет гибель флагмана российской государственной компании «Oboronlogistics» «терактом». «Ursa Major» затонул в международных водах Средиземного моря 23 декабря 2024 года.

По неофициальной информации, Патрушев курирует теневой флот РФ, который продолжает экспортировать углеводороды, в том числе через Балтийское море, обеспечивая Кремль финансовыми ресурсами для продолжения войны.

Кто такой Патрушев?

Независимые журналисты и оппозиционеры неоднократно вспоминали принципиально важные факты из биографии Николая Патрушева. Именно Патрушев возглавлял российские спецслужбы накануне прихода Путина в Кремль, когда Россия была потрясена серией беспрецедентных терактов, оправдавших первую войну Путина — «вторую чеченскую». Об этом снят документальный фильм «Покушение на Россию», запрещенный в Российской Федерации.

Диагноз от знакомых с историей болезни

«Rus.Postimees» обратилась к экспертам, постоянно анализирующим современную российскую внутреннюю политику, с вопросом, почему именно сейчас раздается серия заявлений о рисках прямого военного столкновения РФ и НАТО и кому она адресована.

«Конечно, это реакция на новую миссию НАТО в Балтийском море. Конечно, это взаимосвязанные вещи. И именно поэтому эти угрозы адресованы в первую очередь странам Балтийского региона», — убежден политолог Федор Крашенинников.

«Еще одна рутинная угроза. Это дежурные офицеры, потому что о спецоперациях никогда не сообщают. Это вообще не решение на уровне послов. Послы узнают о них постфактум, но новая миссия НАТО их встревожила. И они решили ответить угрозами», — соглашается эксперт The Moscow Times и один из ведущих политических аналитиков в Санкт-Петербурге Сергей Шелин.

«Если здесь есть политический расчет, то он, безусловно, связан с реакцией простых людей в Европе. И только во вторую очередь он рассчитан на тех, кто принимает решения в Евросоюзе. Но расчет может быть не только политическим, ведь мы говорим о чиновниках, слугах Путина. Не исключено, что они просто считают, что Путин одобрит то, что они говорят вслух, и похвалит их за это. Они делают это ради него в большей степени, чем ради политики», — рассказал С. Шелин о целях этих сигналов из Москвы.

«Baltic Guardian»/Трамп

«Это выглядит как часть глобальной кампании по подготовке к переговорам с Трампом. Это значит, что Путину нужно нагнетать напряженность и создавать виртуальные игровые поля, на которых он потом может идти на уступки. Москва пытается развеять беспокойство стран Балтии, Финляндии и Западной Европы. Это что-то вроде проблемы Первой и Второй мировых войн, когда французы и другие не понимали, зачем им воевать за города, которые находятся далеко от них. Кремль пытается давить на эту тему, чтобы ваши политики звонили Трампу и просили его решить проблему. Трамп явно не хочет всего этого делать», — смотрит немного шире на карту Северной Европы Ф. Крашенинников.

«Но если переговоры с Трампом по Украине состоятся, то можно будет попытаться подать то, что мы сейчас обсуждаем, как уступку. Напряжение спадет, люди вздохнут: «Хорошо, что войны не будет». Как это было в середине 1980-х, когда встретились Горбачев и Рейган, и весь мир вздохнул: слава богу, завтра ракеты не полетят», — вспоминает Ф. Крашенинников.

«В целом я прогнозирую, что Путин снизит градус конфронтации с США, одновременно увеличив ее в некоторых частях Европы. При Трампе Америка представляется слишком опасным противником для Кремля, а Европа остается системным игроком и не будет реагировать слишком жестко», — считает политолог Аббас Галямов.

Риски чрезмерной игры в азартные игры

«Я не верю, что в нынешней ситуации Путин готов начать прямую войну и на этом фронте. Не потому, что НАТО сейчас непобедимо, а потому, что сам Путин не в лучшей форме. Сейчас ему нужно завершить войну на Украине тем, что он может назвать победой. И если понимать логику Путина так, что он хочет создать еще одно поле напряженности, которым затем можно будет обмениваться, то инцидентов на Балтийском море может быть больше», — рассуждает Ф. Крашенников.

«Трамп говорит, что все на Украине должны сдаться. Что может признать Украина, все уже примерно поняли. А что позволит Путин? И он вам скажет, что у него в этом случае есть много чего. Можно сдаться перед дружбой с Ираном, напряженностью на Балтике и террористической активностью в Западной Европе, которые на самом деле есть. На уровне спецслужб все прекрасно понимают, кто есть кто в Евросоюзе. В большой сделке с Трампом это может выглядеть как набор уступок», — заключает политолог.

«Я не военный специалист и не могу оценить, как будут меняться риски дальше, насколько реально усилится НАТО на Балтике. Если военное присутствие альянса здесь действительно увеличится, то это снижает вероятность инцидентов на Балтике, которые мы все в последнее время наблюдаем. А если это будет считаться в Москве небольшим демонстративным усилением, то да, Кремль может начать дразниться. Это у них в психологии. Они такие. Бандиты», — считает С. Шелин.

«Они будут играть максимально жестко, на грани полноценной войны, но не переходя эту грань. Путину придется компенсировать потери на украинском и американском направлениях», — категоричен А. Галямов.

Но затем бывший спичрайтер Путина напоминает нам о том, что в Российской Федерации называется экономикой. «Однако при этом нужно учитывать ограниченность ресурсов России. Три года войны и санкций сожгли ее экономику дотла, поэтому президенту России еще предстоит решить эту проблему», — добавил А. Галямов.

Возвращаясь к проблемам теневого флота на Балтике и РФ, откуда и начался этот шум с востока, С. Шелин добавил, что все эти старые танкеры у берегов Эстонии представляют реальную ценность для нынешнего Кремля. «В целом давление на нефтяной экспорт Москвы действительно бьет по самым больным местам. Это один из немногих способов реально надавить на Москву», — убежден эксперт.

Патрулирование Балтийского моря — хорошая идея

«Да, это хорошая инициатива со стороны НАТО по патрулированию Балтийского моря. Это хорошо, но этого недостаточно. Мне кажется, что тактика деэскалации, на которую указывают американцы, не работает. Так себя вести с Россией нельзя. Как только Россия чувствует себя слабой, она начинает давить еще сильнее. Мы видим, как это происходит. И уже много лет. В этом плане Кремль абсолютно прозрачен и предсказуем. Он останавливается только тогда, когда ему показывают силу. Как только им показывают слабость, они оказывают еще большее давление», — рассказал Антон Шеховцов, директор Центра демократических принципов, научный сотрудник Центрально-Европейского университета (Вена, Австрия).

«Нам нужно остановить этот флот [теневой флот России]. Нам нужно максимально контролировать происходящее. И не бояться. Это европейский сценарий успеха. Не бойтесь вызовов».