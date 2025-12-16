С нового года в Латвии с 5% до 21% будет повышена ставка налога на добавленную стоимость (НДС) на печатную и электронную медиа-продукцию на русском языке. Свое мнение о том, как это решение скажется на книжном бизнесе, доступности книг на русском языке и в целом на ситуации в обществе, в программе «Домкая площадь» на Латвийском радио 4 высказала предприниматель, основательница книжного магазина Vilki books Арина Линданен.

Ожидаемый эффект от повышения НДС на печатную продукцию на русском языке Арина оценивает, как «абсолютно трагический»: «Книги станут дороже как минимум на 16 процентов. А, учитывая удорожание производства, мы прогнозируем рост цен до 30 процентов».

Сейчас в книжных магазинах Латвии представлены книги на русском языке, как произведённые внутри России и затем ввезенные к нам, так и произведенные на территории Европы. «Эти две группы товаров довольно разительно различаются по стоимости. Новые издательства, открывшиеся за последние годы вне России, выпускают книги, которые сильно дороже российских. Средняя цена таких книг — 20-25 евро. Теперь их цена поднимется до 30-35 евро», — полагает собеседница ЛР-4.

В этой категории товаров довольно много книг для детей — прекрасно проиллюстрированных, отлично изданных. Теперь для множества семей они станут недоступными. Да и библиотеки неохотно пополняют свои фонды такими книгами. Собственный же библиотечный проект Vilki books был вынужден закрыться, поскольку содержать его без помощи фондов и поддержки меценатов невозможно.

По мнению Линданен, все это будет способствовать развитию нелегального рынка печатных и аудиокниг, где качество продукции заметно ниже.

Линданен также отмечает: «Родной язык — это такой же не выбранный человеком при рождении параметр, как цвет глаз или национальность. Меня поразила статистика: по результатам опроса Центрального статистического управления, проведенного в 2021-м году, 37 процентов жителей Латвии назвали своим родным, семейным языком русский. Получается, что у нас есть большая группа населения внутри страны, у которой нет доступа к книгам на родном языке. Да, многие из этих людей билингвальны — например, дети, которые учатся сейчас на латышском языке. Многие владеют английским, другими языками. Но они должны платить на 16 процентов больше за то, чтобы читать книги на родном языке. Такая сегрегация обидна».

Предпринимательница уверена, что латышские издательства не в силах покрыть все потребности читателей. Например, в Латвии пока нет полного собрания книг про Муми-троллей, и это значит, что читатели будут искать эти книги на других языках.

Идею же правительства собрать миллион евро за счет увеличения НДС на печатную продукцию на русском языке Линданен считает утопической:

«Никто из игроков индустрии, работающих с книгами на русском языке, не видит, откуда этот миллион может взяться.

На самом деле, рынок литературы будет сокращаться.

Люди перестанут покупать в том объёме, как сейчас, они будут уходить на альтернативные источники информации. То есть, мы не получим этих налогов.

Для нас, книготорговцев, гораздо привлекательнее становятся другие европейские страны, и этот налог я буду платить туда, а не Латвии. И большим европейским игрокам рынок Латвии становится не интересен, поскольку работать здесь экономически не выгодно».