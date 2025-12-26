Правительство Японии в пятницу утвердило рекордный оборонный бюджет на следующий финансовый год, поскольку премьер-министр Санаэ Такаити стремится ускорить модернизацию армии на фоне ухудшения отношений между Японией и Китаем, пишет LETA со ссылкой на AFP.
Утверждённый правительством бюджет на финансовый год, который начнётся в апреле, составляет 122,3 триллиона иен (665 миллиардов евро). Это рекордная сумма, которая покроет как растущие оборонные расходы, так и расходы на социальную защиту в условиях сохраняющейся высокой инфляции.
"Это минимальный бюджет, необходимый для выполнения наших оборонных обязательств, поскольку Япония сталкивается с самой тяжёлой и сложной ситуацией в сфере безопасности со времён окончания войны", — заявил министр обороны Синдзиро Коидзуми.
В последние годы Япония отошла от своей жёсткой пацифистской позиции, стремясь получить возможности для контрудара и удвоив военные расходы до 2% от валового внутреннего продукта (ВВП).
В основе оборонного плана — прибрежная оборонительная система SHIELD стоимостью 100 миллиардов иен, в которой будут использоваться беспилотники для отражения возможного вторжения иностранных войск.
Япония рассчитывает, что синхронизированная, гибридная, интегрированная и усовершенствованная прибрежная система SHIELD будет завершена к марту 2028 года, однако пока не уточняется, в какой части побережья страны она будет развёрнута.
Бюджет разрабатывается на фоне конфликта между Китаем и Японией, вызванного предложением Такаити в ноябре о возможном военном вмешательстве Токио в случае нападения на Тайвань.
Пекин утверждает, что самоуправляемый демократический Тайвань является частью его территории и угрожает применить силу для установления контроля над островом.
Рекордный японский бюджет был утверждён на фоне обеспокоенности рынков широкой программой государственных расходов Такаити, которая увеличивает государственный долг страны.
В текущем финансовом году Япония уже имела крупнейший на тот момент бюджет в размере 115 триллионов иен.
По оценкам Международного валютного фонда, соотношение государственного долга Японии к ВВП уже является самым высоким среди крупнейших экономик мира и в этом году может достичь 232,7%.
Такаити защищает идею увеличения государственных расходов для стимулирования экономического роста.
Бюджет "разработан так, чтобы люди чувствовали себя в безопасности, получали необходимые лекарства, социальную защиту, качественное образование и работу вне зависимости от того, где в Японии они живут", — заявила премьер-министр, вступившая в должность в октябре, на пресс-конференции в пятницу.
Во вторник в интервью влиятельной деловой газете Nikkei Такаити подчеркнула свою приверженность обеспечению финансовой устойчивости Японии, отвергнув любые "безответственные заимствования или снижение налогов".
Утверждённый правительством проект бюджета ещё должен быть принят парламентом.
