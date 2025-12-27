Швейцария не в состоянии защитить себя от полномасштабного нападения и должна увеличить военные расходы из-за растущей угрозы со стороны России, заявил глава вооруженных сил Швейцарии генерал-лейтенант Томас Зюссли.

В Швейцарии остро не хватает военной техники, сказал генерал-лейтенант Томас Зюссли газете Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

"Мы не можем защитить себя от угроз издалека или даже от полномасштабного нападения на нашу страну", – сказал генерал-лейтенант, который в конце года уходит в отставку. "Трудно смириться с тем, что в реальной ситуации угрозы только треть солдат будет полностью экипирована", – сказал Зюссли в интервью, опубликованном в субботу, 27 декабря.

Швейцария начала увеличивать расходы на оборону, модернизируя артиллерию и сухопутные войска, а также заменяя устаревшие истребители Lockheed Martin на более новые F-35A.

Однако этот план, вероятно, окажется дороже, чем ожидалось, и критики поставили под сомнение расходы на артиллерию и боеприпасы, ссылаясь на нагрузку на федеральный бюджет.

Зюссли заявил, что отношение к вооруженным силам его страны не изменилось, несмотря на войну в Украине и попытки России дестабилизировать Европу. Он объяснил это удаленностью Швейцарии от зоны конфликта, длительным отсутствием военного опыта и ложным предположением о том, что нейтралитет обеспечивает защиту.

"Это исторически неверно. Существует несколько нейтральных стран, которые были безоружны и вступили в войну. Нейтралитет имеет ценность только в том случае, если он защищается оружием", – сказал он.

Швейцария обязалась постепенно увеличить расходы на оборону примерно до 1% ВВП к 2032 году, по сравнению с нынешними 0,7%, что значительно ниже 5%, согласованных странами НАТО. При таком темпе швейцарская армия будет полностью готова только примерно к 2050 году.

"Это слишком большой срок, учитывая угрозу", – признал Зюссли.