Маск: Мигранты могут превратить США в однопартийную страну без демократии.

Американский предприниматель Илон Маск предупредил, что США могут стать однопартийной страной без демократии из-за радикальных левых политиков, которые поощряют мигрантов. Такое мнение он выразил в соцсети X.

«Чем больше вы будете смотреть на это, тем больше будете ужасаться тому, на что идут ваши налоговые деньги», — заявил Маск.

Он отметил, что аналогичная ситуация наблюдается в Европе, Великобритании, Канаде, Австралии и Новой Зеландии.

В мае администрация президента США Дональда Трампа разработала план депортации сотен тысяч мигрантов, включая более 200 тысяч украинцев, находящихся в Соединенных Штатах.