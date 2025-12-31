С высокой вероятностью в 2026 году отношения между США и Европейским союзом станут более прохладными, и продолжится тенденция, наблюдаемая в этом году, заявил агентству LETA директор Центра исследований геополитики и доцент Рижского университета имени Страдиня Марис Анжанс.

По его словам, эти изменения связаны не только с личностью президента США Дональда Трампа, но и с более широкими переменами в американской политике в целом. Анжанс сослался на мнение политолога Фрэнсиса Фукуямы, который отметил, что не первая администрация Трампа была исключением, а скорее администрация бывшего президента Джо Байдена, и что США больше не будут прежними. С этими изменениями, по словам Анжанса, придётся считаться как Европе в целом, так и Латвии.

Эксперт указал, что эту тенденцию отражает и Стратегия национальной безопасности администрации Трампа, которая, по его мнению, неблагоприятна для Европы, в том числе стран Балтии. Анжанс отметил, что в стратегических документах администрации Байдена Россия чётко названа угрозой, тогда как в стратегии Трампа больший акцент сделан на восстановление стратегической стабильности в отношениях с Россией. Это, по его мнению, может свидетельствовать о желании США «перезапустить» отношения с Москвой.

В качестве возможного предвестника такого подхода он упомянул события в Беларуси, включая несколько волн освобождения политических заключённых и смягчение отдельных санкций. Анжанс подчеркнул, что Трамп рассматривает международные отношения больше как предприниматель, используя тарифы как инструмент давления, при этом не делая значительной разницы между союзниками и «несоюзниками».

Он также отметил, что в Стратегии национальной безопасности Трампа повторно подтверждается доктрина Монро, подчёркивающая, что присутствие других мировых держав в Западном полушарии — Северной и Южной Америке — нежелательно. В стратегии делается упор на Китай, тогда как Европа упоминается позже и подвергается критике за миграционную политику. По словам Анжанса, эта критика была услышана в Европе, и ряд стран уже значительно ужесточили свою иммиграционную политику.

Эксперт добавил, что Европа по-прежнему имеет для США большое значение как рынок, особенно в сфере услуг. По его словам, технологические компании США рассматривают ЕС как важнейший рынок сбыта, поскольку Европа остаётся платёжеспособным потребителем, несмотря на критическое отношение Трампа к ЕС. Анжанс считает, что американские предприниматели хорошо осознают значение европейского рынка, поскольку внутреннего рынка США недостаточно, а другие потенциальные рынки — такие как Китай и Индия — создают дополнительные вызовы.

В то же время он отметил, что США недовольны тем, что регулирование ЕС и санкции периодически затрагивают американские технологические компании, а также критикуют Европу по вопросам свободы слова — хотя, по мнению эксперта, эти претензии необоснованны. По его словам, без европейского рынка США было бы значительно труднее сохранить своё глобальное влияние.