Банки в России стали временно ограничивать снятие крупных сумм наличных в банкоматах. Об этом сообщают СМИ РФ.

Когда россияне пытаются снять значительную сумму (сколько, не уточняется), операция блокируется. После этого банк звонит клиенту и просит подтвердить действие. При подтверждении сотрудник банка сообщает, что операцию можно будет повторить через пять минут. При повторном запросе выдачи наличных клиент получает нужную сумму.

Как сообщает "Медуза", банки России в 2025 году стали все чаще блокировать операции клиентов при обычных переводах между собственными счетами.

В ЦБ РФ предупреждали, что собираются включить крупные переводы самому себе в обновленный перечень мошеннических признаков. Обновленный перечень вступит в силу с 1 января 2026 года. В него, в частности, вошли переводы на сумму от 200 тысяч рублей (2155 евро) с последующим перечислением средств третьему лицу в течение суток.