В России банки начали блокировать снятие крупных сумм в банкоматах 1 1743

В мире
Дата публикации: 02.01.2026
Meduza.io
Изображение к статье: В России банки начали блокировать снятие крупных сумм в банкоматах

Банки в России стали временно ограничивать снятие крупных сумм наличных в банкоматах. Об этом сообщают СМИ РФ.

Когда россияне пытаются снять значительную сумму (сколько, не уточняется), операция блокируется. После этого банк звонит клиенту и просит подтвердить действие. При подтверждении сотрудник банка сообщает, что операцию можно будет повторить через пять минут. При повторном запросе выдачи наличных клиент получает нужную сумму.

Как сообщает "Медуза", банки России в 2025 году стали все чаще блокировать операции клиентов при обычных переводах между собственными счетами.

В ЦБ РФ предупреждали, что собираются включить крупные переводы самому себе в обновленный перечень мошеннических признаков. Обновленный перечень вступит в силу с 1 января 2026 года. В него, в частности, вошли переводы на сумму от 200 тысяч рублей (2155 евро) с последующим перечислением средств третьему лицу в течение суток.

#банки #мошенничество #счета #ограничения #наличные #Россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • З
    Злой
    2-го января

    У нас сумма гораздо меньше, когда за снятие банк начинает стучать в Вид. Практически всё что пишут наши СМИ- звиздёж, неужели они думают что мы не общаемся с родственниками или знакомыми в России и мы только слушаем местную пропаганду?

    40
    2

Видео