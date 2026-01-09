Baltijas balss logotype
Лидер страны ЕС и НАТО заявила о важности диалога с Россией 2 971

Дата публикации: 09.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Лидер страны ЕС и НАТО заявила о важности диалога с Россией
ФОТО: Global Look Press

Премьер Италии Мелони: ЕС должен говорить с Россией по Украине.

Европейский союз (ЕС) должен говорить с Россией по вопросам Украины. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. «Я считаю, что ЕС тоже пора начать переговоры с Россией», — подчеркнула она.

Джорджа Мелони заметила, что она согласна с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который ранее также призывал к диалогу с Россией. Кроме того, она поддержала позицию вице-премьера Италии лидера партии «Лига» Маттео Сальвини, который также высказывался о необходимости прямых контактов с Москвой.

При этом, по словам Мелони, на данный момент непонятно, кто именно из представителей властей ЕС будет поддерживать прямой диалог с Россией. «Голосов слишком много», — заметила она.

#Франция #Италия #Украина #Макрон #Россия #политика
  • Д
    Дед
    9-го января

    Вот, вот! Страна ЕС понимают, что кто первым договорится с Россией. того и тапки. Все прекрасно понимают, что война на Украине Россией выиграна, теперь вопрос, кто первым получит от этого выгоду. Жаль, что Латвия, находясь ближе всех, будет та, которая дальше всех от выгоды сотрудничества с Россией.

    13
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    9-го января

    О чём?

    6
    4

