Цифровые профили мигрантов, реестры и режим высылки стали реальностью России. Пока власти ужесточают требования к приезжим, суды продолжают выносить мягкие приговоры, а реформы порождают новые проблемы.

Случаи, когда фигуранты уголовных дел отделываются условными сроками или успевают покинуть страну в статусе свидетелей, нивелируют эффект от реформ. Скромные штрафы не останавливают нарушителей порядка и демотивируют полицию, которая опасается применять табельное оружие даже против вооруженных неадекватов.

Символом года стал приговор по делу о нападении на депутата Госдумы Михаила Матвеева. В июле 2024 года ему пробили голову, а его водителю сломали ключицу, когда они пытались пресечь конфликт приезжих с прохожими. 29 декабря 2025 года всех подсудимых освободили в зале суда.

По словам парламентария, один из них оправдан, второй направлен на исправительные работы (удержание 10% в доход государства), третьему зачли срок в СИЗО. В пользу потерпевших суд взыскал 50 и 85 тыс. рублей.

«Диаспоры аплодируют… Если такое вот решение в отношении нападения на депутата Госдумы, что было бы, если бы на моем месте был кто-то из вас?» — поинтересовался Михаил Матвеев.

Эта же судья рассматривает дело о нападении выходцев из Азербайджана на муниципального депутата Турусина.

«Как бы она его виновным не сделала», — подытожил депутат.

Еще один свежий пример — арест на десять суток для мигранта, пристававшего к московской школьнице. Все это происходило непосредственно возле учебного заведения в Москве.

«У меня возникает вопрос к конкретным правоприменителям: „Вы вообще как? Нормально? И как у вас с профпригодностью? Вы понимаете, что Вы вообще творите? За своих детей не страшно?“», — подчеркнул член Совета по правам человека Кирилл Кабанов.

Пока часть приезжих соблюдает законы и пытаются интегрироваться в общество, другие навязывают свои правила и совершают преступления. Местами ситуация уже дошла до критической отметки.

Обеспокоенность общественников вызывает влияние диаспор и этнических анклавов, живущих по своим законам. Примером стал инцидент в московском районе Щелково: у мигранта, изучающего содержимое мусорного контейнера, возник конфликт с прохожим глухонемым — приезжий несколько раз ударил инвалида, после чего пострадавший скончался.

На суде интересы приезжего отстаивал элитный столичный адвокат — у дворника из Узбекистана нашлись некие родственники, которые смогли оплатить услуги президента престижного адвокатского бюро.

«Не снижается интенсивность распространения со стороны международных террористических организаций радикальных идей среди трудовых мигрантов из Центральной Азии, поток которых в страну по-прежнему остается значительным», — говорится в декабрьском заявлении Следственного комитета России. По итогам первых четырех месяцев подростковая преступность среди детей приезжих увеличилась на 13%.

Мигранты всё чаще едут в Россию за пособиями. Показательный случай — статистика Сургута, где за год льготников стало на 40 тыс. больше (+50%). Население города — 430 тыс. человек. Власти ХМАО ввели ценз: теперь для детских выплат хотя бы один родитель обязан быть гражданином РФ, но едва ли это остановит социальный туризм.