Среди стран, гражданам которых США приостановили выдачу иммиграционных виз, нет ни одного государства — члена Европейского Союза, свидетельствует доступная информация Госдепартамента США, сообщает ЛЕТА.

Однако в списке значатся несколько европейских стран, не входящих в ЕС — Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Молдова, Черногория и Северная Македония. В него также входят Россия и Беларусь.

Как поясняет Госдепартамент США, решение принято в связи с пересмотром иммиграционной политики, правил и руководящих принципов с целью обеспечения того, чтобы иммигранты в США были финансово самостоятельными и не становились бременем для системы социального обеспечения. В заявлении говорится, что президент США Дональд Трамп указал: иммигранты должны быть в состоянии себя обеспечивать и не должны становиться финансовым бременем для американцев.

Выдача иммиграционных виз приостановлена для граждан 75 стран, включая Афганистан, Алжир, Антигуа и Барбуда, Армению, Азербайджан, Багамские Острова, Бангладеш, Барбадос, Белиз, Бутан, Бразилию, Грузию, Египет, Иран, Ирак, Йемен, Камбоджу, Камерун, Казахстан, Кению, КНДР, Колумбию, Конго, Кубу, Лаос, Ливан, Ливию, Монголию, Мьянму, Нигерию, Пакистан, Руанду, Сирию, Судан, Сомали, Тунис, Уганду, Узбекистан и многие другие.

Госдепартамент уточняет, что граждане этих стран по-прежнему могут подавать заявления на получение виз и проходить собеседования, однако на период действия ограничений иммиграционные визы выдаваться не будут. Ограничение не касается неиммиграционных виз — например, туристических, и не распространяется на уже выданные иммиграционные визы.

Хотя США уже давно отказывают в визах лицам, которые, как предполагается, могут нуждаться в социальной помощи, Госдепартамент сообщил, что теперь будет в более широком масштабе использовать эти полномочия, приостанавливая выдачу виз на основании гражданства заявителя.

«Администрация Трампа положит конец злоупотреблениям иммиграционной системой США», — заявил представитель Госдепа Томми Пиготт.

Он сообщил, что рассмотрение заявлений на иммиграционные визы от граждан этих 75 стран приостановлено до повторной оценки процедуры рассмотрения заявок, чтобы предотвратить въезд в США иностранцев, рассчитывающих на государственную помощь и социальные пособия.

Трамп не скрывает своего стремления сократить иммиграцию людей неевропейского происхождения. Так, он называл сомалийцев «мусором» и заявлял, что «они должны вернуться туда, откуда приехали», при этом не возражая против иммиграции из Скандинавии.