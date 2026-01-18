Президент США Дональд Трамп заявил, что настало время для того, чтобы сменить власть в Иране. С таким мнением он выступил в интервью газете Politico.

По мнению американского лидера, действующие власти республики виновны в полном уничтожении страны, а также в применении насилия «в невиданных ранее масштабах». «Чтобы страна продолжала функционировать, пусть даже на очень низком уровне, руководство должно сосредоточить внимание на надлежащем управлении, ... а не на убийствах тысяч людей для сохранения контроля», — сказал Трамп.

Он также подчеркнул, что исламская республика сейчас — худшее место для жизни, и ответственность за это лежит на руководителях государства.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что Трамп собирался приказать ударить по Ирану, но передумал.