Экономика КНР выросла в 2025 году на пять процентов 0 84

В мире
Дата публикации: 19.01.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Экономика КНР выросла в 2025 году на пять процентов
ФОТО: Unsplash.com

В 2025-м ВВП Китая увеличился на 5%. Но на экономике КНР сказались внутренние проблемы, а не торговые войны с США.

В 2025 году в Китае зафиксировали экономический рост на уровне 5 процентов. Об этом в понедельник, 19 января, сообщает Государственное бюро статистики КНР. По предварительным оценкам, валовой внутренний продукт (ВВП) Китая в 2025 году составил 140,18 триллиона юаней (примерно 17,3 трлн евро).

В последние годы КНР - вторая экономика мира - сталкивается с системными экономическими проблемами, которые тормозят экономический рост, отмечает агентство AFP. В частности, на этом показателе сильно сказывается падение индивидуального потребления и кризис в секторе недвижимости (инвестиции в этой отрасли экономики снизились на 17,2%).

По данным Государственного бюро статистики КНР, розничные продажи в декабре 2025-го выросли лишь на 0,9% по сравнению с тем же периодом в прошлом году. Это самый медленный рост с момента отмены коронавирусных ограничений в стране почти три года назад.

Торговый спор Пекина и Вашингтона почти не сказался на экономике страны

Ранее Китай объявил о рекордном торговом профиците за 2025 год, который составил 1,2 триллиона долларов США (1,03 трлн евро). Как отмечает AFP, именно экспорт считается традиционной движущей силой китайской экономики.

Одновременно с этим, торговый спор между Вашингтоном и Пекином, который привел к временному введению взаимных таможенных пошлин, привел к падению импорта в США на 20%. Для сравнения: импорт из США в КНР сократился на 14,6%.

Спад экспорта в Соединенные Штаты в 2025 году был компенсирован поставками в страны Юго-Восточной Азии, (рост на 13,4%), Африки (25,8%) и Европейский Союз (8,4%).

#импорт #инвестиции #экспорт #ВВП #экономика #Китай
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

