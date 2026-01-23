Baltijas balss logotype
Продажам российского газа в Европу пообещали новый обвал 1 3822

В мире
Дата публикации: 23.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Продажам российского газа в Европу пообещали новый обвал
ФОТО: Youtube

МЭА: в 2025-2028 годах поставки газа из России в ЕС упадут на 33 млрд кубометров.

В период с 2025-го по 2028 годы поставки в Евросоюз российского газа, как трубопроводного, так сжиженного природного (СПГ), упадут в общей сложности на 33 миллиарда кубометров. Такой прогноз содержится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Главной причиной такой динамики станет отказ стран объединения от газового сотрудничества с Москвой из-за продолжения боевых действий на Украине. В 2026-м году, согласно прогнозу МЭА, поставки по трубопроводу упадут на 2-3 миллиарда кубометров, а СПГ — на 6-7 миллиардов после регазификации.

В 2027-м падение составил 5-6 миллиардов кубометров по трубе и 20 миллиардов в виде СПГ, а в 2028-м — 13 миллиардов и 20 миллиардов кубометров соответственно.

В октябре прошлого года Совет ЕС утвердил план поэтапного отказа региона от российского газа с 1 января 2028 года. Подписание новых газовых контрактов запрещено с 1 января 2026 года, краткосрочные контракты необходимо завершить в период до 17 июля 2026 года. Последними должны быть завершены долгосрочные контракты. Отдельно импорт СПГ по краткосрочным контрактам запрещается с 25 апреля текущего года, а по долгосрочным — с 1 января 2027-го.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • SR
    Sergejs Ribakovs
    24-го января

    Можно только покрутить у виска !!! Всё равно ж покупают но дороже, а ещё и теперь зависимы от штатов , а там уж куда ветер подует и в голове и в ценах.

    2
    0

