Разработан имплант, который может заменить инъекции инсулина 0 188

В мире
Дата публикации: 09.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Разработан имплант, который может заменить инъекции инсулина

Технология может применяться не только при диабете, но и для лечения других хронических заболеваний, которые требуют постоянного введения биологических препаратов.

Учёные Техниона в Хайфе совместно с американскими коллегами создали биологический имплант, способный самостоятельно контролировать уровень сахара в крови и вырабатывать инсулин без необходимости регулярных уколов. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Translational Medicine.

Как сообщает Israel Inside, разработка представляет собой биосенсорную систему на основе живых клеток, которая работает как автономная искусственная поджелудочная железа. После имплантации устройство непрерывно отслеживает уровень глюкозы, синтезирует инсулин и выделяет его в необходимом объёме, фактически создавая внутри организма «живую» систему доставки лекарства.

Одним из ключевых достижений стало решение проблемы иммунного отторжения. Исследователи разработали защитную оболочку, которая изолирует клетки внутри импланта и предотвращает их распознавание иммунной системой. Это позволяет устройству стабильно работать в течение длительного времени.

Испытания на мышах и приматах показали эффективную регуляцию уровня сахара, что открывает путь к клиническим исследованиям на людях.

По словам соавтора проекта, доцента Шади Фараха, технология может применяться не только при диабете, но и для лечения других хронических заболеваний, которые требуют постоянного введения биологических препаратов, включая гемофилию и ряд генетических и метаболических нарушений.

Если технология подтвердит эффективность в клинических испытаниях, речь может идти о принципиальном изменении подхода к лечению хронических заболеваний: от регулярных инъекций к автономной терапии, работающей внутри организма. Для диабета это означает возможный переход от ежедневного контроля к долгосрочному решению, а для медицины в целом - новый этап развития так называемых «живых лекарств».

#медицина #диабет
