Прямое взаимодействие европейцев с властями РФ должно быть хорошо организовано и проходить без слишком большого числа собеседников, считает президент Франции Макрон. При этом недопустимо передавать этот диалог США.

Президент Франции Эмманюэль Макрон вновь высказался за возобновление прямого диалога европейцев с Кремлем. Взаимодействие с президентом РФ Владимиром Путиным должно быть "хорошо организовано" и проходить в узком формате, заявил он в опубликованном во вторник, 10 февраля, интервью Süddeutsche Zeitung, El Pais и нескольким другим европейским газетам.

Одновременно Макрон подчеркнул, что первоначальные "технические" контакты подтвердили отсутствие у РФ стремления завершить войну против Украины. Он подтвердил, что в начале февраля направил в Москву своего дипломатического советника для подготовки к прямым контактам с российским руководством. "Чего я добился? Подтверждения того, что Россия сейчас не хочет мира. Но, прежде всего, мы восстановили эти каналы обсуждения на техническом уровне", - указал он.

Европейский подход "без большого числа собеседников"

По словам Макрона, теперь он планирует поделиться этим опытом с европейскими партнерами, чтобы выстроить "хорошо организованный европейский подход" к диалогу с Кремлем, который должен проходить без "слишком большого числа собеседников, с заданным мандатом и простым представительством".

Французский лидер также выступил против того, чтобы передать это взаимодействие Соединенным Штатам, которые уже ведут переговоры с РФ. Недопустимо позволять американским посланникам вести переговоры от имени Европы о дате вступления Украины в ЕС в случае прекращения огня, уверен он. "Наша география не изменится. Нравится нам это или нет, Россия все равно будет там завтра. И она прямо у наших дверей", - напомнил французский президент. После достижения мира в Украине европейцам "придется построить новую архитектуру безопасности в Европе с Россией", добавил он.

"Глубокий геополитический разрыв" с США

Комментируя территориальные претензии президента США Дональда Трампа в Арктике, Макрон заявил о "глубоком геополитическом разрыве" с Соединенными Штатами. "Сейчас мы находимся в фазе, которую я бы назвал "гренландским моментом", - отметил он. Этот момент, "без всяких сомнений, заставил европейцев осознать, что они находятся под угрозой" и не знают, "как далеко готовы зайти американцы", пояснил он.

По мнению Макрона, пришло время "проснуться" и "выйти из состояния геополитической незрелости". Европа должна задать самой себе вопрос, хочет ли она быть "наблюдателем" или "игроком". При этом французский лидер указал на "китайское цунами на уровне бизнеса" и "микросекундную нестабильность" со стороны США. "Если мы ничего не предпримем, Европу сметут через пять лет", - уверен он.

Инвестиции в оборону, "зеленые" технологии и ИИ

Говоря о торговых конфликтах с США и Китаем, президент Франции вновь призвал к выпуску еврооблигаций и усилению защиты европейской промышленности. "Я имею в виду не протекционизм, а предпочтение европейской продукции", - пояснил он. При этом, по его словам, инвестиции должны в первую очередь направляться в оборонную промышленность, "зеленые" технологии, искусственный интеллект и развитие квантовых компьютеров.

Макрон приветствовал укрепление отношений Франции и Германии, которое имело место после прихода к власти канцлера ФРГ Фридриха Мерца (Friedrich Merz). "Франко-германское партнерство необходимо для продвижения Европы вперед. Но само по себе этого недостаточно", - добавил он и указал также на укрепление сотрудничества обеих стран с Италией.