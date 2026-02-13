Политик отметил, что альянс передал Киеву много оружия, однако этого оказалось недостаточно, чтобы остановить российское наступление. Он назвал это самым большим историческим унижением для всего блока, которое продолжается по сей день.

«НАТО хотела расшириться на территории Украины, но потерпела неудачу. На их месте я бы не спал по ночам спокойно, так как вскоре могут открыться новые фронты в странах Балтии», — сказал Мема, выразив надежду, что европейские лидеры одумаются и перейдут к политике деэскалации.

Secretary Rutte said that the bear Russia is advancing like a snail in Ukraine. He seems to fail to understand that NATO is humiliated every single day the War continue. The longer the conflict will be, the bigger the humiliation for NATO will be. Russia is fighting all NATO at… — Armando Mema (@ArmandoMema) February 13, 2026

