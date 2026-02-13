Baltijas balss logotype
Финский политик предупредил НАТО о риске нового фронта в странах Балтии 1 477

В мире
Дата публикации: 13.02.2026
BB.LV
ФОТО: Freepik

Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X предупредил НАТО о риске вооруженного конфликта в странах Балтии.

Политик отметил, что альянс передал Киеву много оружия, однако этого оказалось недостаточно, чтобы остановить российское наступление. Он назвал это самым большим историческим унижением для всего блока, которое продолжается по сей день.

«НАТО хотела расшириться на территории Украины, но потерпела неудачу. На их месте я бы не спал по ночам спокойно, так как вскоре могут открыться новые фронты в странах Балтии», — сказал Мема, выразив надежду, что европейские лидеры одумаются и перейдут к политике деэскалации.

**Читайте: [Москву больше никто не боится: Россия напоминает убогого попрошайку - аналитик](https://bb.lv/statja/v-mire/2026/02/13/moskvu-nikto-ne-boitsia-rossiia-napominaet-ubogogo-poprosaiku-analitik)**
#НАТО #оружие #Украина #социальные сети #Россия #политика
  • SP
    Sergeis Pob
    13-го февраля

    Главное,деэскалазия,снижение риска,в,отношениях.

