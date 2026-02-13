Baltijas balss logotype
Сперва секс, а потом уже интернет! В Португалии придумали интересный закон

В мире
Дата публикации: 13.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сперва секс, а потом уже интернет! В Португалии придумали интересный закон

Законопроект предусматривает полный запрет доступа к социальным сетям для детей младше 13 лет.

В Португалии подростки смогут начать раньше заниматься сексом, чем завести аккаунт в соцсетях, - сообщает V BBC.

Парламент страны в первом чтении одобрил инициативу, которая поднимает «цифровой возраст» самостоятельного доступа к соцсетям и ряду онлайн-платформ до 16 лет, в то время как возраст сексуального согласия в стране — 14 лет.

Законопроект предусматривает полный запрет доступа к социальным сетям для детей младше 13 лет, тогда как лицам в возрасте от 13 до 16 лет доступ будут разрешен только с разрешения родителей или учителей, с использованием системы цифровых ключей для подтверждения возраста. Кроме того, законопроект предусматривает штрафы до 2 миллионов евро для компаний - владельцев социальных платформ, не соблюдающих новые требования.

#Португалия #штрафы #интернет #социальные сети #подростки #дети
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

