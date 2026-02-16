Центральный союз работодателей Эстонии, Эстонская торгово-промышленная палата и десять предпринимательских союзов поддерживают поправки к Закону об иностранцах, которые помогут смягчить дефицит работников, создать новые рабочие места и повысить конкурентоспособность экономики, сохранив при этом строгий контроль над трудовой миграцией.

В преддверии второго чтения законопроекта предприниматели направили в конституционную комиссию Рийгикогу заявление в поддержку поправок к Закону об иностранцах. Эти изменения создадут исключение для найма квалифицированных специалистов в тех отраслях, где в Эстонии ощущается их нехватка.

Член совета Центрального союза работодателей Эстонии и руководитель рабочей группы по рынку труда Айн Кяпп пояснил, что в ходе общественных дискуссий трудовую миграцию часто, в том числе и злонамеренно, путают с массовой иммиграцией. «Трудовые мигранты привносят в страну новые знания и навыки, помогают создавать новые рабочие места и увеличивать как налоговые поступления, так и общее благосостояние, — пояснил Кяпп. — Кроме того, трудовая миграция носит временный и контролируемый характер, поскольку исключением могут воспользоваться отрасли, испытывающие дефицит кадров, а установленное требование к зарплате исключает приток дешевой рабочей силы».

Генеральный директор Эстонской торгово-промышленной палаты Майт Пальтс подчеркнул, что ради конкурентоспособного и успешного будущего предприятий необходимо избавиться от страхов прошлого и принимать мудрые решения, основанные на реальных обстоятельствах, а не на выдаче желаемого за действительное. «Мы довольно точно знаем, каких работников нам не хватает. Теперь нужно собраться и решить, как восполнить тот дефицит, который невозможно покрыть за счет местных кадров. Законопроект о внесении поправок в Закон об иностранцах — это большой и необходимый шаг вперед на этом пути», — сказал Пальтс.

Кроме того, по его словам, пора признать и понять, что без грамотно управляемой иммиграционной политики невозможно будет в будущем сохранить наш нынешний уровень благосостояния.

Согласно данным исследования OSKA, анализирующего рынок труда Эстонии, привлечение иностранных работников отчасти неизбежно. Даже если государство использует все внутренние возможности для решения проблемы нехватки кадров — например, более активное вовлечение в рынок труда неработающих, повышение навыков и квалификации местного населения, а предприятия увеличат производительность, — это не компенсирует дефицит работников, обусловленный низкой рождаемостью в различных сферах, таких как промышленность, строительство, логистика и другие.

Также из-за старения общества и снижения рождаемости на рынке труда Эстонии ежегодно не хватает 1400 высококлассных специалистов и 700 квалифицированных работников.

Исключение для квалифицированных работников в отраслях с дефицитом кадров позволит нанимать из третьих стран сверх иммиграционной квоты до 1300, а в условиях экономического роста — до 2600 дополнительных специалистов. Воспользоваться этим исключением смогут отрасли с нехваткой рабочей силы, которые будут определяться на основе исследований OSKA от фонда Kutsekoda. В работе OSKA помимо ученых участвуют государство и социальные партнеры — работодатели и профсоюзы.

Законопроект обязывает платить квалифицированному работнику не менее 0,8 от средней зарплаты по Эстонии. Это соответствует уровню зарплат квалифицированных работников в Эстонии, например, операторов оборудования и машин. Такая ставка на треть превышает оплату труда неквалифицированных рабочих, поэтому опасения по поводу притока дешевой рабочей силы безосновательны.

В Эстонии уже действуют подобные исключения для найма работников, которыми могут пользоваться, например, стартапы, специалисты ИКТ-сектора, высококлассные специалисты, крупные инвесторы, а также сотрудники стартапов и растущих компаний.

К обращению присоединились Союз торговцев Эстонии, Союз отелей и ресторанов Эстонии, Союз охранных предприятий Эстонии, Союз предприятий по строительству инфраструктуры Эстонии, Союз инфотехнологий и телекоммуникаций Эстонии, Союз судовладельцев Эстонии, Союз строительных предприятий Эстонии, Союз предприятий горной промышленности Эстонии, Союз полиграфической и упаковочной промышленности Эстонии и Союз автопредприятий.