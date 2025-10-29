Baltijas balss logotype
Daumants

Это имя латышского происхождения, которое может быть связано с древними балтийскими традициями.

Даумантс — это мужское имя, происходящее от латинского слова "Dominus", что означает "господин" или "властелин". Оно может символизировать лидерские качества и благородство.

Это сильное и смелое имя, которое обычно дается детям, которым предсказывают блестящее будущее.

Имя Даумантс довольно популярно в Латвии и может указывать на человека, который является независимым, гордым и смелым. Это имя может придавать силу и волю к преодолению трудностей и достижению своих целей.

  • Цвет: Золотой
  • Камень: Янтарь

Видео