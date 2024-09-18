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Новая волна взрывов в Ливане – вслед за пейджерами взрываются автомобили и телефоны 1

ЧП и криминал
Дата публикации: 18.09.2024
BB.LV

По меньшей мере 100 человек пострадали при новых взрывах в Ливане, сообщает телеканал Al Hadath.

По последним данным, взрываются не только рации, скутеры и авто, но также ноутбуки и телефоны, включая iPhone.

Взрываются целые магазины техники, горят жилые дома.

Ливанские СМИ пишут, что рации были закуплены «Хезболлой» примерно в одно время с пейджерами, около пяти месяцев назад.

Один из сегодняшних взрывов рации произошел во время похорон членов "Хезболлы", которые погибли во время вчерашних взрывов пейджеров, пишут СМИ.

По последним данным три человека погибли в ливанском городе Сохмор в результате новых взрывов беспроводных устройств, передает телеканал Al Jazeera.

ДОПОЛНЕНО: Минздрав Ливана сообщил о 9 погибших и более чем 300 пострадавших во время новой волны взрывов в стране, сообщает Reuters.

#ливан
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Комментарии (1)

  • ФФ
    Федул Федулов
    18-го сентября

    Израиль потерял чувство реальности...

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