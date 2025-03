Your browser does not support the video tag.

По меньшей мере 100 человек пострадали при новых взрывах в Ливане, сообщает телеканал Al Hadath. По последним данным, взрываются не только рации, скутеры и авто, но также ноутбуки и телефоны, включая iPhone. Взрываются целые магазины техники, горят жилые дома. Ливанские СМИ пишут, что рации были закуплены «Хезболлой» примерно в одно время с пейджерами, около пяти месяцев назад. Один из сегодняшних взрывов рации произошел во время похорон членов "Хезболлы", которые погибли во время вчерашних взрывов пейджеров, пишут СМИ. По последним данным три человека погибли в ливанском городе Сохмор в результате новых взрывов беспроводных устройств, передает телеканал Al Jazeera. ДОПОЛНЕНО: Минздрав Ливана сообщил о 9 погибших и более чем 300 пострадавших во время новой волны взрывов в стране, сообщает Reuters.

