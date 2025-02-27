Чудовищное убийство в Латвии: женщина похитила новорожденного ребенка внучки и убила его

Женщина предстала перед судом по обвинению в похищении новорожденного ребенка своей внучки сразу после рождения и убийстве ребенка.

Как сообщили в Верховном суде (ВС), в обвинительном заключении указано, что обвиняемая имеет квалификацию фельдшера, но не имеет соответствующего образования для принятия родов. Намереваясь скрыть беременность своей внучки, а также похитить и убить новорожденного ребенка, обвиняемая сама приняла роды, в результате которых ребенок появился на свет живым. Пол ребенка следствием не установлен.

Чтобы скрыть факт рождения внучкой ребенка, обвиняемая, находясь в состоянии гнева и мести за действия молодой матери из-за того, что последняя вступила в связь с мужчинами, сразу после родов, зная, что новорожденный ребенок беспомощен в силу своего возраста, а молодая мать беспомощна, поскольку потеряла сознание после родов, вынесла новорожденного из дома, тем самым похитив его.

Расследование показало, что в неизвестном месте и при невыясненных обстоятельствах женщина преднамеренно убила ребенка, а затем избавилась от тела.

Окружной суд признал женщину виновной в похищении человека, совершенном в отношении несовершеннолетнего, с использованием его беспомощного состояния, а также в убийстве человека, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а также в надругательстве над трупом.

Суд приговорил ее к 18 годам лишения свободы с тремя годами испытательного срока.

Однако окружному суду придется пересмотреть дело. Уголовный департамент суда отменил приговор апелляционного суда по уголовному делу, поскольку в приговоре не доказано, что тело новорожденного было осквернено при его захоронении, сообщили в суде.