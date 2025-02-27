Латвия проиграла в ЕСПЧ дочери Круминьша. Стране придется заплатить

Латвия должна выплатить 1600 евро Майе Криевине, дочери бизнесмена Юлия Круминьша, за то, что ей в течение длительного времени не возвращали изъятый в ходе уголовного процесса ноутбук.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в четверг вынес решение по делу «Криевиня против Латвии», установив нарушение права собственности, предусмотренного Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод.

В то же время ЕСПЧ отклонил жалобу заявителя о возможном нарушении права на уважение частной жизни, жилища и корреспонденции.

В своей жалобе в ЕСПЧ Криевиня утверждала, что постановления следственного судьи, санкционировавшего обыск и изъятие техники у нее дома, а также в служебных помещениях, носили слишком широкий характер. Криевиня также считала, что изъятие и длительный невозврат ее персонального компьютера, мобильного телефона и корпоративного компьютерного сервера является несоразмерным вмешательством в ее имущественные права.

ЕСПЧ впервые рассмотрел жалобу Криевини на возможное нарушение права на уважение частной жизни, жилища и корреспонденции. Хотя ЕСПЧ не согласился с доводом правительства о том, что Криевиня не имела права жаловаться на возможное нарушение Конвенции в связи с обыском и изъятием устройств в помещениях ее компании, он отметил, что Криевиня подала жалобу на изъятие устройств главному прокурору отдела по расследованию особо важных дел Департамента уголовного правосудия Генеральной прокуратуры, но не обжаловала решение главного прокурора.

Принимая во внимание вышеизложенное, а также тот факт, что Криевиня имела такое право в соответствии с Уголовно-процессуальным законом, ЕСПЧ постановил, что жалоба Криевини в этой части должна быть отклонена, поскольку она не исчерпала внутренние средства правовой защиты.

Между тем, в отношении жалобы Криевини на то, что объем решений следственного судьи об обыске был слишком широким, ЕСПЧ установил, что в вышеупомянутых решениях содержались конкретные ссылки на необходимость расследования уголовных преступлений, предусмотренных Уголовным законом.

Кроме того, из протоколов обыска было ясно, что проводившим обыск сотрудникам было разрешено изымать только те предметы, которые имели доказательное значение для расследования. Таким образом, ЕСПЧ установил, что объем решений об обыске был достаточно ограничен, и пришел к выводу, что жалоба в этом отношении была явно необоснованной, и отклонил ее.

Затем ЕСПЧ обратился к жалобе на возможное нарушение права собственности. ЕСПЧ не согласился с доводами правительства о том, что жалоба Криевини должна быть отклонена, поскольку она не имела права подавать жалобу в отношении изъятых у компании устройств и не исчерпала внутренние средства правовой защиты.

ЕСПЧ напомнил, что изъятие имущества в ходе уголовного судопроизводства представляет собой контроль за использованием имущества и нарушает право лица на собственность. По мнению ЕСПЧ, такое вмешательство в права человека является оправданным, если оно предусмотрено законом, преследует законную цель и обеспечивает справедливый баланс между общими интересами общества и обязанностью защищать права личности.

Суд отмечает, что в рассматриваемом случае не оспаривалось, что изъятие и хранение устройств было предусмотрено законом и отвечало законной цели. Однако, рассматривая вопрос о том, был ли обеспечен справедливый баланс интересов общества и личности в данном случае, ЕСПЧ отметил, что, по доводам правительства, доказательственную ценность в конкретном уголовном процессе имеют только данные, содержащиеся в изъятых устройствах, а не сами устройства.

В связи с этим ЕСПЧ посчитал, что было бы достаточно сделать копии соответствующих данных.

ЕСПЧ подчеркнул, что один из ноутбуков Криевини был возвращен ей только после завершения уголовного производства в отношении нее, то есть спустя три года и семь месяцев. Отметив, что правительство не предоставило объяснений относительно того, почему было необходимо удерживать ноутбук на протяжении всего уголовного разбирательства, и учитывая длительное удержание ноутбука, ЕСПЧ пришел к выводу, что власти не соблюли справедливый баланс между общими интересами общества и правом заявителя на мирное пользование имуществом.

Криевиня просила возмещения ущерба в размере 50 000 евро, а также возмещения судебных издержек в размере 6 050 евро. ЕСПЧ частично удовлетворил требования заявителя, присудив компенсацию ущерба в размере 1600 евро и возмещение судебных издержек в размере 2000 евро. Решение суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

Ранее сообщалось, что 16 августа 2016 года Бюро по предупреждению и борьбе с коррупцией (KNAB) возбудило уголовное дело в отношении отца Криевини, Юлия Круминьша, по подозрению в совершении уголовного преступления в сфере финансирования политических партий.