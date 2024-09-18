Запрет говорить на русском языке в школах Латвии незаконен — омбудсмен

«Нет», — ответили в Бюро омбудсмена на вопрос LSM+ о том, законно ли требование школы к ученикам и на переменах общаться на латышском языке.

После начала учебного года LSM+ стало известно о фактических запретах ученикам основных школ использовать любой негосударственный язык для личного общения в школе.

Как минимум в одном случае такое условие было закреплено документально — вписано обязательные для выполнения школьные «Правила внутреннего распорядка» среди прочих «Обязанностей учащегося». Эти же правила предусматривают и различные дисциплинарные меры за невыполнение обязанностей — от устного замечания по нарастающей, до выговора с занесением в личное дело и даже привлечения Сиротского суда.

Вот, как это прокомментировала Лайла Гравере, глава отдела прав детей Бюро Омбудсмена:

– Подлежит ли регулированию частное (неформальное) добровольное общение учеников на территории или в здании школы (например, во дворе, коридоре, столовой, гардеробе, туалете и т.д.) на переменах, до и после уроков?

— НЕТ, частное общение между учениками на переменах, до или после уроков должно быть оставлено на усмотрение самих учеников. У школы нет оснований ограничивать язык общения в этих случаях.

На перемене между учениками происходит неформальное общение, следовательно, на перемене ученикам должно быть позволено разговаривать друг с другом на языке по их выбору, и этот вопрос не должен регулироваться. Общение между учениками и персоналом школы на перемене не является неофициальным и поэтому должно происходить на государственном языке.

Если ученики для общения между собой на школьной перемене используется какой-то другой язык, следует учитывать, что его использование не [должно] исключать учеников, которые этот язык не знают или не хотят общаться на нем.

– Является ли требование школы говорить только по-латышски законным?

— НЕТ, установленная внутренними правилами школы обязанность и в частном общении во внеурочное время использовать латышский язык является чрезмерно ограничивающей.