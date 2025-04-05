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Победили крематорий: елгавчане отказываются жить рядом с порталом в загробный мир 1 1820

ЧП и криминал
Дата публикации: 05.04.2025
BB.LV
Победили крематорий: елгавчане отказываются жить рядом с порталом в загробный мир
ФОТО: dreamstime

Жителей Салгале (Елгавский район), которые борются против строительства культового дома, включающего крематорий, поддержала прокуратура.

В Административный районный суд было подано заявление об аннулировании выданного разрешения на строительство, и суд начал административное дело, сообщила Иева Шомина, представитель прокуратуры Латвии.

Почему жители против

Это уже не первые подобные протесты: ранее против крематория неподалеку от их домов выступали жители Елгавы. И тоже дело дошло до суда.

Судя по публикациям в соцсетях, у жителей Салгале похожие аргументы. Они ничего не имеют против крематория как такового, но в другом месте, где–то подальше — не рядом с ними. И уж тем более — не на сельскохозяйственных землях.

Встревожены жители и влиянием крематория на окружающую среду. Люди не верят, что крематорий никак не повлияет на их жизнь — там, где имеются подобные здания, есть и дым, и пыль.

И главный аргумент: разрешение на строительство было выдано без консультаций с общественностью, в обход их права выбора.

В итоге местные жители подали коллективную жалобу в прокуратуру — в ней они попросили начать проверку действий Строительного управления Елгавского самоуправления, которое выдало разрешения на строительство для оказания ритуальных услуг культового здания (крематория) без обсуждения с ними.

Сначала разрешение — обсуждение потом

Как пояснила И. Шомина, коллективное заявление жителей Салгалской волости (Елгавского края) было рассмотрено.

Оценив материалы в связи с этим, прокуратура согласилась с выводами омбудсмена: недопустимо проведение публичного обсуждения строительного проекта уже после выдачи разрешения на строительство.

"В процессе общественного обсуждения культового здания Строительное управление Елгавского самоуправления и Елгавское самоуправление создали иллюзию вовлеченности общественности в принятие такого решения", — поясняет представитель прокуратуры.

Промежуточный финиш

В результате проверки, проведенной прокуратурой, в Административный районный суд было подано заявление об аннулировании выданного разрешения на строительство.

Постановлением Елгавского административного районного суда от 31 марта 2025 года было возбуждено административное дело.

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#крематорий
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Антон Городницкий
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(1)
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    7-го апреля

    Не, чуваки. Рядом с жилыми домами-это перебор. Будто другого более дальнего места нет.🙄 Я за. За подобный тип захоронения. Но только не в близи с домами.

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