Победили крематорий: елгавчане отказываются жить рядом с порталом в загробный мир

В Административный районный суд было подано заявление об аннулировании выданного разрешения на строительство, и суд начал административное дело, сообщила Иева Шомина, представитель прокуратуры Латвии.

Почему жители против

Это уже не первые подобные протесты: ранее против крематория неподалеку от их домов выступали жители Елгавы. И тоже дело дошло до суда.

Судя по публикациям в соцсетях, у жителей Салгале похожие аргументы. Они ничего не имеют против крематория как такового, но в другом месте, где–то подальше — не рядом с ними. И уж тем более — не на сельскохозяйственных землях.

Встревожены жители и влиянием крематория на окружающую среду. Люди не верят, что крематорий никак не повлияет на их жизнь — там, где имеются подобные здания, есть и дым, и пыль.

И главный аргумент: разрешение на строительство было выдано без консультаций с общественностью, в обход их права выбора.

В итоге местные жители подали коллективную жалобу в прокуратуру — в ней они попросили начать проверку действий Строительного управления Елгавского самоуправления, которое выдало разрешения на строительство для оказания ритуальных услуг культового здания (крематория) без обсуждения с ними.

Сначала разрешение — обсуждение потом

Как пояснила И. Шомина, коллективное заявление жителей Салгалской волости (Елгавского края) было рассмотрено.

Оценив материалы в связи с этим, прокуратура согласилась с выводами омбудсмена: недопустимо проведение публичного обсуждения строительного проекта уже после выдачи разрешения на строительство.

"В процессе общественного обсуждения культового здания Строительное управление Елгавского самоуправления и Елгавское самоуправление создали иллюзию вовлеченности общественности в принятие такого решения", — поясняет представитель прокуратуры.

Промежуточный финиш

В результате проверки, проведенной прокуратурой, в Административный районный суд было подано заявление об аннулировании выданного разрешения на строительство.

Постановлением Елгавского административного районного суда от 31 марта 2025 года было возбуждено административное дело.