Торговцы у нас жестокие: латвийские супермаркеты требуют строго наказывать воришек

У полицейских опускаются руки

С одной стороны, инициатора — Госполицию — можно понять: когда приходится возбуждать уголовные дела из–за мелкой кражи из супермаркета или, скажем, садово–огородных принадлежностей из сарая на хуторе, это отнимает время сотрудников от расследования более серьезных и тяжелых уголовных дел. Что, в свою очередь, сказывается на общей криминальной ситуации в стране отнюдь не позитивно.

Однако у торговцев, которые чаще всего страдают от действий мелких "крадунов" и не понаслышке знают, какой ущерб в целом это наносит, реакция оказалась ожидаемо негативной. Их мнение на этот счет выразила Латвийская ассоциация торговцев (ЛАТ), которая спрогнозировала последствия декриминализации мелких преступлений, — если, конечно, законодатель решит пойти на этот шаг.

"Декриминализация краж понизит боязнь потенциальных воров красть и быть пойманными, поскольку вероятность понести адекватное наказание значительно снизится, — говорится в заявлении ЛАТ. Такого же мнения придерживаются правоведы Совета по предупреждению преступности, считающие, что подобная декриминализация неприемлема, поскольку уровень преступности в стране от таких действий не снизится. Кроме того, законодательство, регламентирующее административную ответственность, недостаточно полно, чтобы правонарушителя можно было привлечь к ответственности и назначить максимально справедливое наказание".

По мнению ЛАТ, введение административной ответственности вместо уголовной не только снизит страх воришек перед возможностью, что их поймают и адекватно накажут, но и затруднит их поимку и наказание в принципе.

Три аргумента против

В своем обращении к общественности Ассоциация приводит ряд аргументов, почему нельзя снижать порог ответственности за воровство с уголовного до административного, независимо от суммы украденного.

Во–первых, нет четкого и ясного понимания: где, кем, когда и на основании каких критериев были сделаны выводы о том, что данная мера приведет к сокращению определенного вида преступлений.

Во–вторых, по данным ЛАТ, количество преступлений такого вида не только не снижается, но и демонстрирует устойчивый рост. Декриминализация мелкого воровства создаст у преступников ощущение безнаказанности, а безнаказанность, как известно, порождает вседозволенность. Соответственно, закономерным последствием данной меры будет эскалация преступности, считают торговцы. Что, в свою очередь, возымеет негативные последствия как для бизнеса и добросовестных покупателей, так и для общества в целом.

В–третьих, процессуальные решения, не связанные с лишением свободы и возмещением вреда, объективно не смогут быть реализованы. Какой смысл назначать в виде наказания штраф магазинному воришке, который нигде не работает, не платит налоги и не собирается этого делать, а главное — живет именно за счет систематического воровства? Понятно, что такое наказание — в случае поимки — будет формальным и создаст лишь иллюзию соблюдения закона, но никак не повлияет на снижение числа мелких краж, а возможно, даже наоборот, простимулирует их увеличение.

А что делать?

В качестве альтернативы ЛАТ предлагает продолжить начатый несколько лет назад Министерством внутренних дел проект ЕС, результатом которого стало введение ускоренной процедуры рассмотрения дел, связанных с кражами.

Но, как отмечает ЛАТ, эффективности проекта мешают бюрократические проволочки: "В течение двух лет полиции так и не был обеспечен доступ к базе персональных данных (УДГМ), поэтому поиск осуществляется в пределах одного отделения полиции на основе фотоосмотра и принципа: "Вы видели этого типа?"

Торговцы убеждены: для улучшения раскрываемости данного вида преступлений нет необходимости увеличивать бюджет или расширять штат сотрудников. Нужно просто принять еще одно организационно–управленческое решение, которое позволило бы более активно использовать уже имеющиеся механизмы в оперативно–профилактических и оперативно–розыскных мероприятиях.