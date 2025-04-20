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Определена формула сексуального благополучия в паре 1 1049

Lifenews
Дата публикации: 20.04.2025
BB.LV
Определена формула сексуального благополучия в паре
ФОТО: Freepik

Сексуальное удовлетворение в паре зависит не столько от стабильных черт личности, сколько от повседневной динамики отношений — таков вывод масштабного обзора, опубликованного в Journal of Sex Research.

Ученые проанализировали 58 исследований, в которых 3793 пары вели подробные дневники, фиксируя мысли, чувства и поведение, связанные с сексом. Результаты показали: удовлетворенность, дискомфорт и сексуальная функция зависят не только от личности, но и от динамики в отношениях — буквально от того, как прошел день у каждого из партнеров.

На секс влияют три группы факторов: внутренние ощущения человека, состояние отношений в целом и восприятие поведения партнера. Например, если один из партнеров тревожится, подавлен или просто в плохом настроении, это снижает сексуальное желание у обоих. Если один демонстрирует заботу, теплоту или ласку, это усиливает удовлетворение обоих. Даже способ отказа от секса имеет значение — теплое и уважительное объяснение снижает негативный эффект. А интимность вне спальни — объятия, совместные активности, искренние разговоры — укрепляет сексуальную связь.

Особенно важной оказалась мотивация: когда секс происходит по внутреннему желанию, он приносит больше удовлетворения, чем когда партнер занимается им «из вежливости» или «чтобы не обидеть». Поведение одного из партнеров — как позитивное, так и негативное — влияет не только на него самого, но и на другого.

Авторы подчеркивают: интимная жизнь — это не константа, а живая система, зависящая от множества факторов, которые меняются ежедневно. Именно поэтому терапия сексуальных проблем может быть эффективнее, если фокусироваться не на глобальных причинах, а на повседневных привычках и эмоциональных реакциях.

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(1)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    21-го апреля

    Авторы исследования полнейшие придурки и их единственная цель отмыть финансирование. Есть такое понятие "человеческий фактор" и он, по-умолчанию, имеет негативную оценку. И это означает что оценка будет однозначной и определенной.. А они на основании данной оценки делают выводы. Шарлатаны!!!

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