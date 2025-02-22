За сутки задержаны шестеро пьяных водителей

За минувшие сутки Государственная полиция остановила на дорогах Латвии шестерых водителей в нетрезвом состоянии, сообщили в полиции.

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения начат один процесс об административном правонарушении и пять уголовных процессов.

Транспортное средство конфисковано у трех водителей, а полная или частичная стоимость транспортного средства будет взыскана в двух случаях.

Уголовный закон предусматривает уголовную ответственность за управление транспортным средством или обучение управлению транспортным средством, если констатированная при проверке выдыхаемого воздуха или крови концентрация алкоголя превышает 1,5 промилле.

Кроме того, конфискация транспортного средства применяется, если владелец управлял им в состоянии сильного опьянения или отказался от проверки наличия в организме опьяняющих веществ. В случаях, если использованное в момент фиксации правонарушения транспортное средство принадлежит другому лицу, с виновного взыскивается полная или частичная стоимость этого транспортного средства.