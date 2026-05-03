В эфире телеканала TV24 в программе Preses klubs член правления и директор по рискам Rietumu Banka Сандрис Страуме предложил компромиссный подход к вопросу досрочного использования средств второго пенсионного уровня.

Страуме подчеркнул, что придерживается принципов классического либерализма и считает, что человек должен сам решать, как распоряжаться своими деньгами. Однако, по его словам, важно предусмотреть условие: если человеку разрешено снять накопления и потратить их по своему усмотрению, он не должен впоследствии рассчитывать на помощь других, если останется без средств к существованию.

Он отметил, что в реальности многие всё же ожидают поддержки со стороны государства — пособий и социальной помощи. Именно поэтому, по его мнению, необходим компромиссный вариант.

Таким решением могла бы стать система оценки для желающих получить доступ к своим пенсионным накоплениям. Страуме предлагает использовать подходы, аналогичные управлению рисками: учитывать уровень финансовой грамотности, образование, доходы, имущество, а также, например... результаты IQ-теста.

На основе такой оценки можно было бы определить, какую часть накоплений человек может получить: более подготовленные и финансово грамотные люди имели бы полный доступ к средствам, тогда как остальные — лишь частичный.