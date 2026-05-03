Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Топ-менеджер банка предложил не выдавать пенсионные накопления... тупым 2 1024

Бизнес
Дата публикации: 03.05.2026
tv24
Изображение к статье: Топ-менеджер банка предложил не выдавать пенсионные накопления... тупым

В эфире телеканала TV24 в программе Preses klubs член правления и директор по рискам Rietumu Banka Сандрис Страуме предложил компромиссный подход к вопросу досрочного использования средств второго пенсионного уровня.

Страуме подчеркнул, что придерживается принципов классического либерализма и считает, что человек должен сам решать, как распоряжаться своими деньгами. Однако, по его словам, важно предусмотреть условие: если человеку разрешено снять накопления и потратить их по своему усмотрению, он не должен впоследствии рассчитывать на помощь других, если останется без средств к существованию.

Он отметил, что в реальности многие всё же ожидают поддержки со стороны государства — пособий и социальной помощи. Именно поэтому, по его мнению, необходим компромиссный вариант.

Таким решением могла бы стать система оценки для желающих получить доступ к своим пенсионным накоплениям. Страуме предлагает использовать подходы, аналогичные управлению рисками: учитывать уровень финансовой грамотности, образование, доходы, имущество, а также, например... результаты IQ-теста.

На основе такой оценки можно было бы определить, какую часть накоплений человек может получить: более подготовленные и финансово грамотные люди имели бы полный доступ к средствам, тогда как остальные — лишь частичный.

Читайте нас также:
#образование #социальная помощь
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
2
2
0
14

Оставить комментарий

(2)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: США начнут выводить застрявшие суда из Ормузского пролива
В мире
Изображение к статье: Даже небольшой отёк может быть опасным: когда стоит заподозрить тромб
Люблю!
Изображение к статье: Лет да ста расти нам без старости! Эксклюзив!
Бизнес
Изображение к статье: В Риге широкой культурной программой отметят годовщину восстановления независимости Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: Мертвый сезон: как в Латвии получить отпуск летом, а не в ноябре Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Почти 700 тысяч литовцев находятся в зоне риска бедности
В мире
3
Изображение к статье: США начнут выводить застрявшие суда из Ормузского пролива
В мире
Изображение к статье: Даже небольшой отёк может быть опасным: когда стоит заподозрить тромб
Люблю!
Изображение к статье: Лет да ста расти нам без старости! Эксклюзив!
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео