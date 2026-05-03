Метрополитен-опера выставила на продажу два панно Шагала

Дата публикации: 03.05.2026
Метрополитен-опера выставила на продажу монументальные панно Марка Шагала «Источники музыки» (The Sources of Music) и «Триумф музыки» (The Triumph of Music) размером 11×9 метров каждое, которые украшат фойе нью-йоркского театра с 1966 года.

По оценке аукционного дома Sotheby’s, вместе произведения стоят $55 млн. После продажи работы должны будут остаться на своих местах в театре. Решение о продаже продиктовано финансовым положением Метрополитен-оперы: при годовом бюджете в $326 млн кассовые сборы покрывают лишь $70 млн. Генеральный директор театра Питер Гелб считает, что сохранение панно на в театре не снизит для покупателя ценность работ, напротив — он получит право называться владельцем икон нью-йоркского культурного пространства, постоянно экспонируемых перед многотысячной аудиторией.

Прецедент такой сделки на арт-рынке уже был: в 2004 году скульптор Артуро Ди Модика продал бронзового «Атакующего быка» (Charging Bull, 1989) финансисту Джо Льюису с запретом на перемещение работы. Бык, стоящий на Уолл-стрит, стал символом финансового успеха, и автор не хотел, чтобы тот переезжал. Если панно Шагала будут проданы, это создаст новый прецедент, способный изменить представления о праве собственности на произведения искусства.

#финансы #искусство #культура #аукцион
