Обнаруженные сенсорами Национальных вооруженных сил (НВС) летательные аппараты, скорее всего, были украинскими дронами, что следует из направления их полета и поступившей позже информации об ударах по российскому порту в Приморске, заявил советник командующего НВС по военно-общественным связям Роберт Скраучс.

Как сообщал bb.lv, в ночь на воскресенье НВС сообщили о возможной угрозе в воздушном пространстве Латвии в Алуксненском, Балвском, Лудзенском, Резекненском и Краславском краях, а в 7:19 было объявлено об окончании угрозы.

Скраучс подчеркнул, что если летательный аппарат не подает опознавательных сигналов, его модель и происхождение невозможно определить дистанционно с помощью датчиков. Для этого требуется визуальная идентификация.

Кроме того, данные наблюдений НВС не указывают на то, что обнаруженные летательные объекты пересекли воздушное пространство Латвии. Скраучс пояснил, что ночью системы наблюдения НВС зафиксировали летящие объекты, двигавшиеся вдоль восточной границы Латвии с юга на север.

Представитель НВС пояснил, что решение о запуске сотового оповещения с целью предупредить население волостей, расположенных вдоль восточной границы Латвии, было принято на основе имеющихся данных, оценки рисков и алгоритмов реагирования, а средства радиоэлектронной борьбы и другие военные средства могут заставить летательный аппарат внезапно изменить направление полета.

Как сообщалось ранее, НВС совместно с союзниками по НАТО постоянно ведут мониторинг воздушного пространства, чтобы обеспечить немедленное реагирование на потенциальную угрозу. НВС усилили возможности противовоздушной обороны на восточной границе, направив туда дополнительные подразделения.

Как отмечают в НВС, пока продолжается российская агрессия в Украине, повторение случаев, когда в воздушное пространство Латвии залетает или приближается к нему иностранный беспилотный летательный аппарат, не исключено.