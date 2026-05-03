Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Воздушная тревога сегодня ночью в Латвии - что это было? 1 807

Наша Латвия
Дата публикации: 03.05.2026
LETA
Изображение к статье: Воздушная тревога сегодня ночью в Латвии - что это было?

Обнаруженные сенсорами Национальных вооруженных сил (НВС) летательные аппараты, скорее всего, были украинскими дронами, что следует из направления их полета и поступившей позже информации об ударах по российскому порту в Приморске, заявил советник командующего НВС по военно-общественным связям Роберт Скраучс.

Как сообщал bb.lv, в ночь на воскресенье НВС сообщили о возможной угрозе в воздушном пространстве Латвии в Алуксненском, Балвском, Лудзенском, Резекненском и Краславском краях, а в 7:19 было объявлено об окончании угрозы.

Скраучс подчеркнул, что если летательный аппарат не подает опознавательных сигналов, его модель и происхождение невозможно определить дистанционно с помощью датчиков. Для этого требуется визуальная идентификация.

Кроме того, данные наблюдений НВС не указывают на то, что обнаруженные летательные объекты пересекли воздушное пространство Латвии. Скраучс пояснил, что ночью системы наблюдения НВС зафиксировали летящие объекты, двигавшиеся вдоль восточной границы Латвии с юга на север.

Представитель НВС пояснил, что решение о запуске сотового оповещения с целью предупредить население волостей, расположенных вдоль восточной границы Латвии, было принято на основе имеющихся данных, оценки рисков и алгоритмов реагирования, а средства радиоэлектронной борьбы и другие военные средства могут заставить летательный аппарат внезапно изменить направление полета.

Как сообщалось ранее, НВС совместно с союзниками по НАТО постоянно ведут мониторинг воздушного пространства, чтобы обеспечить немедленное реагирование на потенциальную угрозу. НВС усилили возможности противовоздушной обороны на восточной границе, направив туда дополнительные подразделения.

Как отмечают в НВС, пока продолжается российская агрессия в Украине, повторение случаев, когда в воздушное пространство Латвии залетает или приближается к нему иностранный беспилотный летательный аппарат, не исключено.

Читайте нас также:
#НАТО #Латвия #безопасность #Россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
5
0
0
1
0
7

Оставить комментарий

(1)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: США начнут выводить застрявшие суда из Ормузского пролива
В мире
Изображение к статье: Даже небольшой отёк может быть опасным: когда стоит заподозрить тромб
Люблю!
Изображение к статье: Лет да ста расти нам без старости! Эксклюзив!
Бизнес
Изображение к статье: В Риге широкой культурной программой отметят годовщину восстановления независимости Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: Мертвый сезон: как в Латвии получить отпуск летом, а не в ноябре Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Почти 700 тысяч литовцев находятся в зоне риска бедности
В мире
3
Изображение к статье: США начнут выводить застрявшие суда из Ормузского пролива
В мире
Изображение к статье: Даже небольшой отёк может быть опасным: когда стоит заподозрить тромб
Люблю!
Изображение к статье: Лет да ста расти нам без старости! Эксклюзив!
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео