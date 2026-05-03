«Закройте окна, ищите убежища!» – ночью армия Латвии объявила воздушную тревогу

Наша Латвия
Дата публикации: 03.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Закройте окна, ищите убежища!» – ночью армия Латвии объявила воздушную тревогу
ФОТО: dreamstime

В воскресенье в 4:00 Национальные вооружённые силы Латвии предупредили о возможной угрозе в воздушном пространстве Латвии в Алуксненском, Балвском, Лудзенском, Резекненском и Краславском краях. В этих регионах была активирована система сотового оповещения.

«Национальные вооружённые силы совместно с союзниками по НАТО постоянно мониторят воздушное пространство, чтобы обеспечить возможность немедленно реагировать на потенциальные угрозы. Мы усилили противовоздушную оборону на восточной границе, направив дополнительные подразделения», — говорилось в первом сообщении.

«Жителей призывают укрыться в помещениях, закрыть окна и двери. Если вы заметите низколетящий, подозрительный или опасный объект, не приближайтесь к нему и звоните по номеру 112. О завершении угрозы будет сообщено отдельно», — указали в НВС.

Предупреждение было сделано в то время, когда происходила атака украинских дронов на Ленинградскую область России — местные власти сообщили, что в ночь с субботы на воскресенье было перехвачено 51 беспилотник.

В ночь на воскресенье аналогичное предупреждение о возможной угрозе дронов получили и жители уезда Выру в Эстонии от Сил обороны страны. Спустя несколько часов эстонские военные также сообщили об окончании угрозы.

НВС Латвии уведомили о завершении угрозы в 7:19, разослав сообщение через систему оповещения.

«Национальные вооружённые силы информируют, что угроза в воздушном пространстве устранена, дополнительная информация последует в социальных сетях „Latvijas armija“», — говорится в сообщении.

#НАТО #Эстония #Латвия #безопасность #социальные сети #беспилотники
