Поехала из Вентспилса в Ригу на такси, чтобы передать деньги мошенникам

В течение этой недели в Государственную полицию продолжает поступать информация о действиях мошенников. Большинство этих звонков носят информационный характер, когда жители осознают, что имеет место мошенничество, но дальше дело не заходило, но, к сожалению, истории бывают и гораздо печальней, передает ЛТВ.

Так, жительница Лиепаи получила текстовое сообщение якобы от tiesa.lv, в котором говорилось, что ей необходимо открыть ссылку, чтобы узнать дополнительную информацию об истечении срока оплаты штрафа. Женщина открыла ссылку и попыталась войти по указанной ссылке с помощью Smart-ID, но ссылка не открылась. На следующий же день женщина обнаружила, что с ее личного счета на другой счет было переведено более 350 евро.

Другой женщине из Вентспилса позвонил мошенник, представившийся адвокатом, и заявил, что дочь жительницы Вентспилса стала виновницей дорожно-транспортного происшествия и что необходимо заплатить деньги, чтобы в отношении ее дочери не был начат уголовный процесс. Женщина поехала на такси в Ригу, где встретила курьера-мужчину и передала ему 4000 евро.

Тем временем еще одной жительнице Вентспилса позвонили с неизвестного номера, и мошенница, представившаяся дочерью этой жительницы, сообщила, что она попала в дорожно-транспортное происшествие и ей необходимо отдать все деньги, имеющиеся в доме, адвокату.

Жительница Вентспилса положила 4000 евро в конверт и поехала на такси в Ригу, чтобы перевести деньги, но по дороге ей удалось связаться с дочерью, которая сообщила ей, что все в порядке. Деньги не были отданы мошенникам.

Мошенники также пытались выманить у жительницы Вентспилса 5200 евро, из которых 200 евро нужно было заплатить водителю такси за поездку. В этом случае перевод денег также был остановлен.

Жительнице Талси также позвонили мошенники, которые заявили, что ее родственник попал в аварию и ему нужно 25 000 евро и различные вещи для этого родственника, якобы находящегося в больнице. Женщина поехала на такси в Ригу и по счастливой случайности не отдала деньги курьеру, присланному мошенником.

Полиция начала уголовные процессы по факту инцидентов.

Полиция настоятельно предупреждает жителей не разглашать данные доступа к банковским счетам по просьбе неизвестных лиц, а также не передавать наличные деньги и банковские карты незнакомцам. Ни при каких обстоятельствах не загружайте программное обеспечение на свои компьютеры и мобильные телефоны по просьбе неизвестных лиц, которые могут получить удаленный доступ к вашим устройствам.

Ни полиция, ни другие государственные служащие не обязаны совершать такие действия.

Учитывая, что от телефонных мошенников чаще всего страдают пожилые люди, сотрудники правоохранительных органов призывают граждан особенно тщательно обсуждать условия финансового обеспечения с родственниками, знакомыми и друзьями пенсионного возраста.