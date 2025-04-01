Baltijas balss logotype

Латвийский медик Сармите Цируле рассказала о своем здоровье после ранения на Украине 4 1657

ЧП и криминал
Дата публикации: 01.04.2025
BB.LV
Латвийский медик Сармите Цируле рассказала о своем здоровье после ранения на Украине

Главный боевой медик Вооруженных Сил Украины сержант Сармите Цируле, которая недавно получила боевое ранение, поговорила с ЛТВ, рассказав о своем состоянии.

«Спасибо, что молитесь за меня. Спасибо за добрые мысли. Я чувствую себя намного лучше. Сегодня только третий день после травмы, ранения. Врачи колоссальны, как и медсестры. С самого начала могу сказать лишь самое лучшее об уходе и персонале. Рука тоже заживает. Перепонка в ухе, к сожалению, такая – посмотрим. Думают, возможно, придется оперировать, но еще будут смотреть, быть может, и не надо будет, возможно, все само заживет, как надо. Правая сторона тоже начинает отходить, удар был очень сильным, как и жесткость.

Находясь более двух лет на Украине, во время поездок за ранеными солдатами, когда, к примеру, взорвали наш пункт стабилизации, где я находилась, я потеряла многих медиков, потеряла и в той или иной степени знакомых.

К сожалению, там есть эта бесчеловечность, когда нападают на медиков. И орки даже не думают, что я могу спасти и их. И если бы была такая необходимость, то я бы это сделала», - сказала Цируле.

Как сообщалось, ранение Цируле получила в результате атаки беспилотника утром в воскресенье, 30 марта. Дрон врезался в автомобиль, в котором Сармите ехала со своими коллегами.

Цируле получила осколочные ранения и контузию, но ее жизни ничто не угрожает.

Читайте нас также:
#война рф и украины #медики
0
0
0
39
0
0

Оставить комментарий

(4)
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    2-го апреля

    Не понятно дорн что был с карнавальной шутилкой? В ютубе как не посмотришь что не прилёт башня долой ,а тут пару царапин и непонятно из за чего физиономия такая опухшая .

    3
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    1-го апреля

    Нет ее в Украине. Сплошное враньё и пиар.

    40
    2
  • ЯО
    Яшка Одесский
    1-го апреля

    Я молюсь за самого себя, за родных! А не за тебя тварь! Жаль что тебя только ранило!

    57
    3
  • JB
    Janis Berzin
    1-го апреля

    "орки даже не думают, что я могу спасти и их." - если скундзе считает противника орками, недочеловеками, то почему она как эльф- уберменш будет их спасать? "Главный боевой медик Вооруженных Сил Украины" - это первоапрельская шутка или должность в ВСУ?

    84
    3
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Проклятая скамейка»: жители Петерсалы жалуются на пьяные сборища у остановки
«Проклятая скамейка»: жители Петерсалы жалуются на пьяные сборища у остановки
Из зала суда: у латвийской контрабанды — голливудский размах и фантазия
Из зала суда: у латвийской контрабанды — голливудский размах и фантазия
В первом полугодии мошенники выудили у клиентов банков на 43,3% меньше
В первом полугодии мошенники выудили у клиентов банков на 43,3% меньше
Рижанин взбунтовался против муниципалов: выбито стекло в полицейском автомобиле
Фото муниципальной полиции. Эксклюзив!
В суд передано дело против преподавателя скрипки о сексуальном насилии над ученицей
В суд передано дело против преподавателя скрипки о сексуальном насилии над ученицей 383
На месте крушения борта Embraer 190 азербайджанской авиакомпании Azerbaijan Airlines, 27 декабря 2024 года. Иконка видео
Международный суд разберет уничтожение гражданского лайнера Азербайджана ПВО РФ 2 403
220 мигрантов «атаковали» границу Латвии со стороны Беларуси
220 мигрантов «атаковали» границу Латвии со стороны Беларуси 533
Злоумышленники напали на старушку, снимавшую деньги из банкомата
Злоумышленники напали на старушку, снимавшую деньги из банкомата 1 863

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость
Люблю!
«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость 18
«Проклятая скамейка»: жители Петерсалы жалуются на пьяные сборища у остановки
ЧП и криминал
«Проклятая скамейка»: жители Петерсалы жалуются на пьяные сборища у остановки 15
Типы отношений: почему важно знать свой
Люблю!
Типы отношений: почему важно знать свой 23
Подорожает что-то другое: введение «корзины низких цен» не останется без последствий
Наша Латвия
Подорожает что-то другое: введение «корзины низких цен» не останется без последствий 40
Состояние Брюса Уиллиса резко ухудшилось: артист больше не может ходить и говорить
Люблю!
Состояние Брюса Уиллиса резко ухудшилось: артист больше не может ходить и говорить 59
Синоптики озадачили прогнозом на несколько дней
Наша Латвия
Синоптики озадачили прогнозом на несколько дней 79
«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость
Люблю!
«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость 18
«Проклятая скамейка»: жители Петерсалы жалуются на пьяные сборища у остановки
ЧП и криминал
«Проклятая скамейка»: жители Петерсалы жалуются на пьяные сборища у остановки 15
Типы отношений: почему важно знать свой
Люблю!
Типы отношений: почему важно знать свой 23

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео