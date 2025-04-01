Латвийский медик Сармите Цируле рассказала о своем здоровье после ранения на Украине

«Спасибо, что молитесь за меня. Спасибо за добрые мысли. Я чувствую себя намного лучше. Сегодня только третий день после травмы, ранения. Врачи колоссальны, как и медсестры. С самого начала могу сказать лишь самое лучшее об уходе и персонале. Рука тоже заживает. Перепонка в ухе, к сожалению, такая – посмотрим. Думают, возможно, придется оперировать, но еще будут смотреть, быть может, и не надо будет, возможно, все само заживет, как надо. Правая сторона тоже начинает отходить, удар был очень сильным, как и жесткость.

Находясь более двух лет на Украине, во время поездок за ранеными солдатами, когда, к примеру, взорвали наш пункт стабилизации, где я находилась, я потеряла многих медиков, потеряла и в той или иной степени знакомых.

К сожалению, там есть эта бесчеловечность, когда нападают на медиков. И орки даже не думают, что я могу спасти и их. И если бы была такая необходимость, то я бы это сделала», - сказала Цируле.

“Tur ir tas necilvēciskums, ka uzbrūk mediķiem. Un orki jau nepadomā, ka patiesībā es jau varētu glābt arī viņus. Un, ja tāda nepieciešamība būtu, tad es to darītu,” LTV sacīja frontē ievainotā Ukrainas bruņoto spēku galvenā kaujas mediķe, seržante Sarmīte Cīrule.



🖥️… pic.twitter.com/UT7V31zzeK — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) April 1, 2025

Как сообщалось, ранение Цируле получила в результате атаки беспилотника утром в воскресенье, 30 марта. Дрон врезался в автомобиль, в котором Сармите ехала со своими коллегами.

Цируле получила осколочные ранения и контузию, но ее жизни ничто не угрожает.