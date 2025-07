Your browser does not support the video tag.

В Литве нашли тело четвертого и последнего американского военнослужащего, который пропал на учениях возле границы с Беларусью. Об этом сообщает командование армии США в Европе и Африке. «Четвертый военнослужащий армии США (...) найден мертвым недалеко от Пабраде, в Литве, 1 апреля», — говорится в распространенном во вторник заявлении. «Прежде всего, мы выражаем соболезнования семьям наших военнослужащих, — сказал командующий армией США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью. — Я не могу не отметить поддержку, которую нам оказали наши союзники в Литве. Мы полагались на них, и они, вместе с союзниками из Польши и Эстонии, а также нашими моряками, пилотами и специалистами инженерного корпуса, помогли нам найти и вернуть наших солдат домой». Соболезнования выразили президент Литвы Гитанас Науседа и премьер-министр Гинтаутас Палуцкас. Как сообщал bb.lv, трое из четырех пропавших на полигоне военнослужащих США были найдены мертвыми в понедельник, после того как из болота была извлечена американская бронемашина. Напомним, 25 марта на полигоне в Пабраде, недалеко от границы с Беларусью, бронированная ремонтно-эвакуационная машина M88A2 Hercules с четырьмя американскими военными на борту затонула в болотистой местности. Читайте нас также: Google News

