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В Литве найдено тело четвертого американского солдата – генерал США 1 1291

ЧП и криминал
Дата публикации: 01.04.2025
BB.LV

В Литве нашли тело четвертого и последнего американского военнослужащего, который пропал на учениях возле границы с Беларусью.

Об этом сообщает командование армии США в Европе и Африке.

«Четвертый военнослужащий армии США (...) найден мертвым недалеко от Пабраде, в Литве, 1 апреля», — говорится в распространенном во вторник заявлении.

«Прежде всего, мы выражаем соболезнования семьям наших военнослужащих, — сказал командующий армией США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью. — Я не могу не отметить поддержку, которую нам оказали наши союзники в Литве. Мы полагались на них, и они, вместе с союзниками из Польши и Эстонии, а также нашими моряками, пилотами и специалистами инженерного корпуса, помогли нам найти и вернуть наших солдат домой».

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Соболезнования выразили президент Литвы Гитанас Науседа и премьер-министр Гинтаутас Палуцкас.

Как сообщал bb.lv, трое из четырех пропавших на полигоне военнослужащих США были найдены мертвыми в понедельник, после того как из болота была извлечена американская бронемашина.

Напомним, 25 марта на полигоне в Пабраде, недалеко от границы с Беларусью, бронированная ремонтно-эвакуационная машина M88A2 Hercules с четырьмя американскими военными на борту затонула в болотистой местности.

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#нато #литва
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(1)
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    2-го апреля

    Так потанул? Или пошёл, обнял сосенку, разрыдался и помер? 🙄

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