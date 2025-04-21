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Где берете? Полиция за 100 840 евро проведет исследование о доступности наркотиков молодежи 2 598

ЧП и криминал
Дата публикации: 21.04.2025
LETA
Где берете? Полиция за 100 840 евро проведет исследование о доступности наркотиков молодежи

Государственная полиция заказала исследование о доступности наркотиков среди молодежи, а также об особенностях оборота наркотиков и их доступности в учебных заведениях.

Государственная полиция заказала исследование о доступности наркотиков среди молодежи, а также об особенностях оборота наркотиков и их доступности в учебных заведениях.

Затраты на исследование составят 100 840 евро, а договор о его проведении заключен с ООО "Pricewaterhouse Coopers" (субподрядчиком "Latvijas Fakti").

Цель исследования - определить уровень доступности и модели распространения наркотических и психотропных веществ среди молодежи в возрасте от 15 до 20 лет, уделяя особое внимание образовательным учреждениям, местам сбора молодежи, развлекательным заведениям и интернет-среде, а также выявление факторов риска и тенденций.

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#наркотики #молодежь
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(2)
  • Д
    Дед
    21-го апреля

    Деньги, надеюсь будут удержаны у тех ментов, кто по службе, обязан это все знать. Иначе, за что они зряплату получают, за то, что их подчиненные в кустах сидят и пьяных водителей ловят?

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