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Герб башка попадет! С фасада Дома русской культуры в Таллине демонтируют советский герб 1 603

В мире
Дата публикации: 21.04.2025
BNS
Герб башка попадет! С фасада Дома русской культуры в Таллине демонтируют советский герб

21 апреля 2025 года город Таллинн приступит к демонтажу советского декоративного герба с фасада Центра русской культуры. Основанием для проведения работ служат коалиционное соглашение и заключение по оценке конструкционной безопасности.

Об этом BNS сообщила пресс-служба мэрии, отметив, что вопрос об удалении символов оккупации с принадлежащих городу объектов недвижимости был согласован городской управой год назад в рамках коалиционного соглашения. Демонтаж герба с фасада здания по адресу Мере пст., 5 обоснован также технической экспертизой, подтвердившей необходимость удаление архитектурной детали по соображениям безопасности.

Согласно заключению, герб, расположенный в верхней части фронтона здания, находится в худшем состоянии, чем предполагалось, и представляет потенциальную угрозу.

Удаляемым элементом является массивная бетонная композиция, расположенная в центральной части главного фасада здания Центра русской культуры. Она изображает пятиконечную звезду, якорь и флаги.

Недавно проведенная техническая экспертиза показала, что конструкция, вес которой составляет 2,5 тонны, не соответствует действующим требованиям безопасности и может представлять угрозу для жизни и здоровья людей. Основываясь на результатах экспертизы, Департамент охраны памятников старины выдал разрешение на демонтаж элемента в соответствии с действующим законодательством.

Работы запланированы на период с 21 по 25 апреля, однако их точная продолжительность будет зависеть от погодных и технических условий. Работы будут выполняться специализированной компанией, обладающей соответствующей квалификацией, в сотрудничестве с промышленными альпинистами. Для обеспечения безопасности территория проведения работ будет ограждена, а вход в Центр русской культуры будет организован со стороны парка Канути. Ежедневная работа культурного центра останется без изменений.

После демонтажа архитектурный элемент будет передан на хранение в фонд Таллиннского городского музея.

Работы будут проводиться в соответствии с Законом об охране памятников старины, Законом о строительстве, Законом об отходах, а также правилами обращения с отходами города Таллинна и порядком охраны зоны наследия Старого города. Проведение работ осуществляется на основании разрешения, выданного отделом охраны памятников старины Таллиннского департамента городского планирования.

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#эстония #символика
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