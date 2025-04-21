Наконец-то! В Латвии создали инструмент для облегчения понимания предвыборных программ

На сайте собраны программы всех списков кандидатов с сайта Центральной избирательной комиссии - как в оригинале, так и в упрощенном с помощью искусственного интеллекта варианте. Каждую программу можно просмотреть в двух форматах - в виде подробного упрощенного текста или в виде краткого резюме. Пять основных ключевых слов и четкая структура текста также включены, чтобы облегчить понимание содержания и сравнение предложений, объясняют авторы.

По словам пресс-секретаря проекта Петра Юрченко, этот проект показывает, что технологии и искусственный интеллект при правильном использовании могут сделать важную информацию более понятной и доступной широкому кругу людей.

Он также говорит, что доступность сайта была продумана таким образом, чтобы облегчить его использование для людей, пользующихся программами чтения с экрана.

Как сообщалось, для участия в муниципальных выборах было подано 340 списков. Выборы состоятся в начале июня.