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Наконец-то! В Латвии создали инструмент для облегчения понимания предвыборных программ 6 605

Политика
Дата публикации: 21.04.2025
BB.LV
Наконец-то! В Латвии создали инструмент для облегчения понимания предвыборных программ

Эксперты по доступности цифровой среды создали сайт «lasiviegli.lv», который помогает легче понять предвыборные программы, сообщили агентству LETA представители проекта социальной инициативы «Доступность.lv».

На сайте собраны программы всех списков кандидатов с сайта Центральной избирательной комиссии - как в оригинале, так и в упрощенном с помощью искусственного интеллекта варианте. Каждую программу можно просмотреть в двух форматах - в виде подробного упрощенного текста или в виде краткого резюме. Пять основных ключевых слов и четкая структура текста также включены, чтобы облегчить понимание содержания и сравнение предложений, объясняют авторы.

По словам пресс-секретаря проекта Петра Юрченко, этот проект показывает, что технологии и искусственный интеллект при правильном использовании могут сделать важную информацию более понятной и доступной широкому кругу людей.

Он также говорит, что доступность сайта была продумана таким образом, чтобы облегчить его использование для людей, пользующихся программами чтения с экрана.

Как сообщалось, для участия в муниципальных выборах было подано 340 списков. Выборы состоятся в начале июня.

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#выборы #цифровизация
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(6)
  • Мп
    Мимо проходил
    21-го апреля

    Лучший инструмент для чтения программ нынешних клубов по интересам, ошибочно именуемых "партиями" - это мусорная корзина. Самый простой вариант улусшения србытий в стране - запретить партиям нынешней правящей коалиции заниматься политической деятельностью. Обо с рались - уйди в сторону, пусть другие попытаются сделать лучше.

    3
    2
  • JB
    Janis Berzin
    21-го апреля

    Программа у всех одна - повысить своё благосостояние и благосостояние спонсоров за счёт распила бюджета.

    7
    2
  • Д
    Дед
    21-го апреля

    Прочитал. Так они все одинаковые, за все хорошее, против всего плохого. Абсолютно никакой разницы, что у нациков, что у социалистов. Но никто не пишет, где будут брать деньги? Все пишут, что будут сортировать мусор, но никто не написал, что это будет стоить населению. Все за зеленую энергию, и экологию, а что делать с машинами населению, кто не пройдет эти новые правила по выхлопу сажи? Во сколько обойдется эта забота о природе, кто ее заплатит?

    8
    2
  • З
    Злой
    Имя не указано
    21-го апреля

    За Росликова ,чтобы против Аустрисов и их пособников!

    3
    1
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