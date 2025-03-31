После поднятия на поверхность затонувшего в болоте американской бронемашины армия США подтвердила смерть троих военнослужащих, еще один военный остается пропавшим без вести.

«Солдаты, которых мы потеряли в этой трагедии, были не просто военными – они были частью нашей семьи. Наши сердца охвачены скорбью, которая отзывается эхом как во всей дивизии, так и дома», – заявил генерал-майор Кристофер Норри.

Он подчеркивает, что военные «скорбят вместе с семьями и близкими погибших» и что поисковая операция еще не завершена – она будет продолжаться, пока не будет найден еще один военный, пропавший во время трагедии.

«Литовская армия незамедлительно предоставила военные вертолеты, стационарные самолеты, беспилотные летательные системы, персонал для поисково-спасательных работ, а за несколько дней доставила экскаваторы, насосы для откачки воды, другую тяжелую строительную технику, технических экспертов и несколько сотен тонн гравия и грунта», – говорится в сообщении армии США.

«Сегодня очень грустный и трагический день. Потеря этих солдат тяжким грузом ложится на мое сердце, на сердца всех военнослужащих оперативной группы и бойцов 3-й пехотной дивизии. Наши мысли и молитвы – с семьями и близкими этих отважных воинов», – заявил командир 1-й пехотной дивизии генерал-майор Кертис Тейлор.

Информации о четвертом пропавшем военном армия США пока не предоставляет, однако в сообщении говорится, что операция в на литовском полигоне Пабраде продолжается.

Как сообщал bb.lv, гусеничный танк-эвакуатор M88 «Hercules» с четырьмя американскими военными исчезла во время учений на полигоне в Пабраде, районе Швенчёнис, во вторник на прошлой неделе.

В понедельник началась операция по извлечению затонувшей на пятиметровую глубину гусеничной спасательной машины M88 США. В 4:30 операция была завершена.

По словам руководителя операции, подполковника Аушрюса Буйкуса, бронемашина была найдена под наклоном, а её извлечение прошло гладко.